L’inconnu du week-end : Gary Magnée

Après chaque week-end de Pro League, focus sur un joueur sous les radars du grand public belge. Place à Gary Magnée, le box-to-box d’Eupen.

La rencontre spectaculaire de cette 29e journée s’est sans aucun doute déroulée dans les Cantons de l’Est où Eupen recevait Ostende dans un combat qui s’apparentait au match de la peur. Celui-ci s’est fait remarquer par une pluie de buts où le score s’est finalement soldé par un impressionnant 4-4. Alors que plusieurs hommes se sont mis en évidence, plaçons notre focus sur l’un des joueurs symbolisant le renouveau de la KAS Eupen depuis l’arrivée d’Edward Still, Gary Magnée.



La polyvalence est une qualité qui peut jouer des tours à certains joueurs. Ce fut le cas pour Gary Magnée avant l’intronisation de Edward Still sur le banc eupenois, où le Liégeois était balloté à toutes les places. D’abord comme piston dans un 3-5-2 puis ailier dans un 4-3-3, Magnée ne parvenait pas à utiliser l’intégralité de ses qualités en début de saison, sous les ordres de Bernd Storck. Une première partie de championnat mitigée qui s’est stabilisée avec l’arrivée du jeune technicien belgo-anglais, qui le replace définitivement au poste de box-to-box aux côtés de Stef Peeters.

Ce samedi, alors que le score affichait 2-3 à la 75e pour des Côtiers réduits à dix, Magnée reçoit le ballon sur le côté gauche, entre dans le jeu et dépose un centre sur la tête de Boris Lambert qui remet les 2 équipes à égalité. Très agile et véloce balle au pied, le joueur de 23 ans est également précieux dans le travail défensif, se rend souvent disponible pour ses partenaires et peut même se montrer dangereux offensivement, en témoignent ses quatre tirs et ses quatre passes-clé durant le duel face à Ostende. Dans une des équipes les plus perméables de la série, le profil du petit milieu agressif devient de plus en plus l’une des valeurs sûres des compositions de Still, qui n’a pas encore vraiment réussi à stabiliser la défense germanophone, pas non plus aidé par de grossières erreurs individuelles qui ont encore influencé le résultat des Pandas.



Magnée, originaire de Soumagne et formé en partie à Genk et au FC Bruges, est arrivé en 2018 à Eupen et a récemment été prolongé jusqu’en 2027, preuve de la confiance de la direction envers le joueur. Alors que les Qataris semblent moins présents dans l’aspect décisionnel du club, Eupen recommence à faire confiance aux talents locaux, à l’instar d’un Boris Lambert. Gary Magnée parait en tout cas prêt à passer un cap, cinq ans après son arrivée dans les Cantons de l’est.

Par Robin Maroutaëff (st.)