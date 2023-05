« Le Covid-19 n’est plus une urgence sanitaire », pour l’OMS

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pandémie de Covid-19 est désormais sous contrôle.

Pour l’OMS, le Covid-19 n’est plus une pandémie. « C’est avec beaucoup d’espoir que je déclare que le Covid-19 n’est plus une urgence sanitaire de portée internationale« , a affirmé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimant que la pandémie avait fait « au moins 20 millions » de morts, presque trois fois plus que le bilan officiel de son organisation.

L’Organisation mondiale de la santé a levé son plus haut niveau d’alerte sur la pandémie de Covid-19, estimant qu’elle était désormais suffisamment sous contrôle.

La pandémie sous contrôle, selon l’OMS

La phase de crise de la pandémie « est passée, mais pas le Covid », a mis en garde Maria Van Kerkhove, en charge de la lutte contre le Covid-19 au sein de l’OMS.

« La pire chose qu’un pays puisse faire maintenant est d’utiliser cette nouvelle comme une raison de baisser sa garde, de démanteler les systèmes qu’il a construits ou d’envoyer le message à son peuple que le Covid-19 n’a rien d’inquiétant », a renchéri le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du même point de presse.

Covid-19 : quelle est la situation en Belgique ?

On les a un peu oubliés, mais l’institut de santé Sciensano publie toujours ses bulletins hebdomadaires.