Une course contre la montre pour réhabiliter une portion du Ring de Bruxelles

Le Ring est de Bruxelles (R0) est fermé depuis vendredi à 22h00 entre les échangeurs de Genappe et Groenendael en direction de Bruxelles, et rouvrira lundi à 04h00.

Les travaux en cours – réalisés par la Sofico, le gestionnaire du réseau autoroutier wallon, et le service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures – occupent 24 heures sur 24 une centaine d’hommes. Lors des deux prochains week-end d’août, il sera question de boucler le chantier visant à réhabiliter mais aussi améliorer la sécurité sur la portion du R0 située entre Braine-l’Alleud et la limite de la région flamande.

Ce week-end, c’est la portion entre Waterloo et la limite régionale qui est traitée. Malgré la pluie de samedi matin, les opérations de rabotage de la couche supérieure du revêtement se sont bien passées et sont terminées. Quelque 4.000 tonnes d’asphalte ont été retirées et vont être replacées avant lundi 04h00 du matin. Une trentaine de camions sont utilisés pour ce faire, ainsi que plusieurs raboteuses dont une d’une largeur de 4,4 m, spécialement venue de France.

30.000 m2 à traiter

La « couche d’usure » est enlevée sur 4 cm. Certaines zones plus dégradées font cependant l’objet d’un rabotage sur 10 cm: il s’agit d’environ 1.500 m2 sur un total de 30.000 m2 à traiter. La pose d’une nouvelle sous-couche dans ces zones a débuté samedi après-midi. Vers 19h00 commencera l’asphaltage complet avec plusieurs machines avançant de front sur toute la largeur de la voirie, afin d’éviter les joints longitudinaux qui sont des sources de fissures et de dégradations ultérieures.

Ces opérations devraient durer jusqu’à 03h00 du matin. Et à partir de 04h00 du matin dimanche commenceront les travaux de marquage. Deux autres tronçons seront traités les week-ends prochains, l’objectif étant de terminer tout ce chantier de trois millions d’euros avant la rentrée scolaire.