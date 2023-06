Pourquoi les travaux sur les routes tombent souvent en été? « La Région wallonne méprise la réalité des riverains »

A Liège, le tunnel de Cointe subira d’importants travaux lors des vacances d’été. Un moment idéal selon la Sofico, qui gère le chantier et invoque la diminution du trafic sur les routes. L’argument ne convainc pas tout le monde. Pourquoi organiser des travaux autoroutiers lors des mois de juillet-août ? Eléments de réponse.

À Liège, les travaux sur les routes se suivent et se ressemblent. Alors que le chantier du tram traîne depuis des années, un autre chantier risque bien d’irriter la population. Le tunnel de Cointe, envahi par l’eau et la boue lors des inondations de 2021, va subir des nouveaux travaux de rénovation cet été. Pendant sept semaines, le tunnel sera fermé dans la direction du Luxembourg, annonce le gestionnaire des infrastructures wallonnes Sofico.

Réaliser ces travaux à l’occasion des congés estivaux n’a rien d’un hasard. C’est même la seule option, d’après la porte-parole Héloïse Winandy. « Ce n’est pas possible d’effectuer ces travaux uniquement la nuit. Nous avons besoin de plusieurs semaines d’affilée, idéalement pendant les congés ». La justification de ce choix de calendrier ? Un trafic moins important. La Sofico évalue cette période comme « la moins contraignante pour les usagers ». Il y aurait non pas 85.000 passagers quotidiens mais plutôt 80.000 sur la liaison E25-E40/A602, qui traverse le tunnel de Cointe.

Des travaux sur les routes en été ? « Il y a toute une série d’opérations qu’on ne peut pas réaliser en hiver »

François Schreuer, conseiller communal indépendant à la ville de Liège

Des arguments que François Schreuer a du mal à avaler. Le conseiller communal indépendant à la ville de Liège s’interroge sur la méthode de travail de la Sofico. « Pourquoi ne pas laisser un peu de répit aux habitants, après plusieurs étés chargés en travaux ? Nous voilà repartis pour deux ans ». En 2021, la rénovation du tunnel de Cointe était inévitable après les dégâts causés par les inondations. En 2022, le tunnel a subi des travaux dans l’autre sens. « Les habitants de la région ont pu constater que ces travaux sur les routes étaient dantesques, s’insurge l’élu local. Avec la fermeture partielle du tunnel, des poids lourds obligés de passer par le centre-ville se retrouvent coincés dans des petites rues ». De quoi prévoir, selon François Schreuer, des gros embarras de circulation au sein de la métropole liégeoise.

Notre volonté est vraiment d’impacter les usagers le moins possible Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico

Alors, ne pouvait-on pas faire autrement que de planifier le chantier cet été ? « Il y a toute une série d’opérations sur le réseau autoroutier qu’on ne peut pas réaliser en hiver », explique Héloïse Winandy. Des matériaux ne supporteraient pas certaines conditions météorologiques (humidité, température), d’où la concentration des chantiers sur une petite partie du calendrier. « Notre volonté est vraiment d’impacter les usagers le moins possible ». Et puis, indique la porte-parole, divers facteurs comme la proximité d’autres chantiers et la longueur de certaines procédures administratives sont à prendre en compte. « Nous mettons tout en œuvre pour placer les travaux de manière intelligente, en évitant par exemple de perturber la circulation lors des week-ends de départ ou de retour de vacances ».

L’importance de la concertation avec les riverains

Benoit Godart, le porte-parole de Vias, relativise : les travaux autoroutiers ne se font pas toujours lors des vacances d’été. « Vous l’aurez d’ailleurs remarqué si vous empruntez l’E411 ». Il confirme que le calendrier des chantiers s’organise afin d’impacter le moins possible la circulation. « Après, il est évident que les communes avoisinantes risquent d’être impactées par ce genre de travaux. C’est pour cela qu’il faut une concertation entre le gestionnaire des travaux et les riverains concernés ».

Benoit Godart, porte-parole de Vias

C’est justement sur ce point que porte la critique de François Schreuer. « La démarche de la Sofico s’éloigne complètement de la réalité de terrain vécue par les citoyens. Parfois, j’ai l’impression que les décisions sont prises par des personnes à la Région qui habitent en périphérie et ne connaissent pas les problèmes de circulation quotidiens des grandes villes ». Le conseiller communal déplore un phénomène récurrent. « A Liège, il y a un mépris généralisé pour les riverains de la part de la Région ».

François Schreuer demande donc au bourgmestre Willy Demeyer de prendre des mesures pour « limiter les dégâts ». « L’an passé, la conjugaison des travaux pour le tram et le tunnel de Cointe ont créé une situation compliquée. D’autant que plusieurs gares du centre-ville n’étaient pas accessibles ». L’élu local voudrait par exemple que l’offre de trains SNCB soit renforcée en région légeoise, vu les embarras de circulation que devrait provoquer le chantier du tunnel de Cointe.