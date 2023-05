Métro Nord: pour Elke Van den Brandt, il faut respecter l’accord de majorité, sans éluder les questions de financement

La ministre de la Mobilité du gouvernement bruxellois, Elke Van den Brandt (Groen) a réitéré son respect pour l’accord de majorité du gouvernement bruxellois, qui prévoit de concrétiser le projet de métro vers le Nord de Bruxelles, mais pas sans se poser de questions sur les conséquences financières de cet engagement.

La ministre est venue faire un long état des lieux du dossier après les révélations, il y a une semaine du contenu des deux offres pour la construction du tunnel et des sept stations prévues. Selon Beliris, les montants avancés par les candidats ont plus que doublé par rapport à l’estimation initiale.

« Je respecte l’accord de majorité, mais cela ne veut pas dire que l’on ne va se poser de questions légitimes sur les moyens de financer le projet de métro. Me dire que la Région n’a qu’à appuyer un projet qui coûte entretemps plus que 4 milliards d’euros, quand on a un budget annuel de 6 milliards d’euros, je trouve cela un peu trop facile. Si vous voulez un métro, vous voulez aussi des réponses à ces questions-là. L’impact sur les quartiers, ce n’est pas un détail non plus, a commenté la ministre, faisant allusion à la situation dans le quartier Stalingrad, au cœur d’un important retard de chantier prévisible à hauteur du Palais du Midi.

Plus largement, la ministre a confirmé que le gouvernement bruxellois n’avait pas encore pris position sur la nouvelle équation budgétaire du projet de tronçon entre la Gare du Nord et Bordet. Selon elle, il faut se donner le temps d’une analyse approfondie des raisons pour lesquelles les offres reçues sont nettement plus élevées que prévu, et de dialoguer avec le gouvernement fédéral et Beliris.

Elke Van den Brandt a également indiqué que fin 2022, 158 millions avaient déjà été dépensés pour le tronçon Gare du Nord-Albert (ndlr: la STIB évoque un montant de 156 millions sur les 174 prévus initialement) et 83 millions pour le tronçon Gare du Nord-Bordet qui fera l’objet d’un appel d’offres d’ici fin 2024.

Mme Van den Brandt a rappelé que la Région bruxelloise ne pouvait pas supporter à elle seule le financement de la construction du métro 3. C’est pourquoi le gouvernement va demander officiellement au gouvernement fédéral une contribution et une participation importante au projet du lot 3 vers le Nord (Gare du Nord-Bordet).

Le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open Vld) a quant à lui entamé au début de l’année des négociations avec la Banque européenne d’investissement en vue d’obtenir un deuxième prêt, cette fois-ci uniquement pour le métro 3.

Selon Mme Van den Brandt, l’intention a toujours été d’exploiter le tronçon Gare du Nord-Albert sans attendre l’achèvement du tronçon vers Bordet. À cette fin, des travaux sont en cours pour construire une zone de rebroussement sous la gare du Nord.