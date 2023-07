Volkswagen teste la conduite autonome avec des passagers

C’est à Munich que Volkswagen Commercial Vehicles expérimente pour la première fois la conduite autonome avec des passagers, grâce des ID Buzz électriques en version « AD » (pour Autonomous Driving…) qui évoluent sur des terrains fermés mais aussi dans le trafic.

Le développement de véhicules autonomes destinés aux services de mobilité et de transport progresse chez Volkswagen, et plus précisément chez Volkswagen Commercial Vehicles, la marque sous laquelle sont commercialisés tous les utilitaires du constructeur de Wolfsburg. Sur la voie de la production en série, les Volkswagen ID. Buzz AD (Autonomous Driving ou conduite autonome) 100 % électriques circulent pour la première fois avec, à leur bord, des décideurs politiques, des représentants des autorités, du monde économique et des médias, afin qu’ils se fassent une idée des capacités de ces véhicules. De plus, un autre programme d’essai de Volkswagen a été lancé en parallèle à Austin (USA). Le développement des véhicules autonomes vise une utilisation commerciale dans les agglomérations d’Europe et d’Amérique du Nord, tant pour les services de mobilité que de transport.

Les véhicules 100 % électriques ID. Buzz AD offrent une technologie de grande série et sont en outre équipés d’un système de conduite autonome de l’entreprise technologique Mobileye. Une flotte d’essai toujours plus importante collecte des données sur les kilomètres parcourus dans une multitude de scénarios de conduite. Chacun des véhicules répondant à la définition du niveau 4 de la norme américaine SAE pour la conduite autonome est équipé de caméras, de radars et de la technologie Lidar. Tous les véhicules sont systématiquement occupés par des « conducteurs de sécurité » pendant la phase d’essai. L’ID. Buzz AD peut accueillir 4 passagers et « pourra être construit en grande quantité une fois qu’il sera prêt pour la production, afin de répondre aux besoins croissants en matière de mobilité et de transport », assure-t-on chez Volkswagen…