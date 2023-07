Premier aperçu de l’Opel Experimental: le futur de la marque?

Le concept car Opel Experimental annonce le futur de la marque au Blitz. Elle sera présentée en première mondiale au salon IAA Mobility à Munich, début septembre.

Après avoir révélé le nom de son nouveau concept-car, l’Opel Experimental, le constructeur allemand donne envie d’en savoir plus sur son étude de style en publiant les premières images du véhicule. Les photos révèlent la précision et l’attention portée aux détails de l’Opel Experimental, qui annonce l’orientation que prendra demain le style Opel. Au programme, « une déclinaison encore plus technique et plus aboutie de la philosophie du design affirmé et épuré de la marque » affirme-t-on à Rüsselsheim. « L’Opel Experimental marque le début d’un nouveau chapitre pour notre marque. Elle a été dessinée dans le but de donner une vision tangible de la direction que prend la marque Opel. Nous dévoilerons bientôt plus de détails, continuez à nous suivre, » commente Florian Huettl, CEO d’Opel.

L’une des caractéristiques les plus frappantes que l’on note sur les photos est la poursuite du développement de l’Opel Compass, la boussole qui joue le rôle d’élément directeur dans la philosophie de design d’Opel. Le nouveau Blitz illuminé trône au centre de la boussole dans une nouvelle version de l’Opel Vizor, la face avant emblématique de la marque. Il est flanqué de la signature lumineuse en forme d’aile qui s’étire désormais sur l’axe horizontal, tandis que la nervure centrale illuminée souligne encore à la force du graphisme. L’arrière de l’Opel Experimental reprend aussi le motif de la boussole, grâce à une élégante ligne rouge qui s’étire entre les feux. La modernité touche aussi l’habitacle, où l’on remarque la structure profilée des sièges ergonomiques, typiques des productions Opel. Rendez-vous à Munich dès le 5 septembre pour en savoir plus…