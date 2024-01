Plus de 30% des Belges souhaitent acquérir une voiture neuve en 2024

32% des Belges ont l’intention d’acheter un véhicule neuf cette année, tandis que 20% comptent opter pour une voiture d’occasion.

Un peu plus de trois Belges sur dix (32%) ont l’intention d’acheter une voiture neuve en 2024, ce qui représente une hausse de 12% par rapport à l’an dernier, selon une nouvelle étude publiée par la fédération du secteur automobile Traxio. Deux Belges sur dix (20%) vont quant à eux acquérir un véhicule d’occasion. Les intentions d’achat sont identiques dans les différentes régions du pays.

Parmi les 2.000 consommateurs belges interrogés, sur base d’un échantillon représentatif de la population, 32% ont déclaré ne pas avoir l’intention d’acheter de véhicule en 2024 tandis que 16% se sont dit indécis. Les 18-24 ans représentent la catégorie la plus désireuse d’acheter une voiture neuve. Ils sont 37% à souhaiter acquérir un véhicule neuf et 30% à opter pour une voiture d’occasion. Cette tranche d’âge est suivie par les 25-34 ans, où la proportion optant pour du neuf est presque identique tandis que le choix d’un véhicule d’occasion est beaucoup plus faible (20%). Les différentes générations sont représentées de façon décroissante, les plus âgés (60 ans et plus) étant les moins enclins à procéder à un achat. Ce dernier groupe revient toutefois dans la course à la voiture neuve avec une hausse de 4 à 27% en un an au niveau de l’intention d’achat d’un véhicule neuf.

Autre tendance, l’achat d’un véhicule neuf en showroom regagne en popularité après plusieurs années marquées par la pandémie de coronavirus. Les personnes interrogées sont désormais 24%, contre 12% il y a deux ans, à avoir l’intention de se rendre dans un showroom pour sélectionner leur nouvelle voiture. La part d’acheteur ayant uniquement recours à internet a également quasiment doublé en deux ans, évoluant de 7 à 13%.