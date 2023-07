Minitrip Automobile: découvrez le musée Saab de Trollhätten

Si vous cherchez encore à caser un minitrip idéal cet été en mixant vacances et passion pour l’automobile, mais loin de la chaleur suffocante du sud de l’Europe, un bol d’air suédois avec étape par le musée Saab de Trollhätten est un must de la saison 2023.

La Suède, outre sa nature impressionnante, possède une histoire automobile passionnante, notamment la défunte marque Saab. Le sort de Saab fut précipité il y a à peine plus de dix ans. En 2010, l’Américain GM, alors propriétaire, la revend au constructeur néerlandais Spyker Cars, mais dès l’été 2012, la marque s’est déclarée en faillite.

Un peu d’histoire…

Saab entrait définitivement dans es livres d’histoire ancienne. Et quelle histoire : 4,59 millions de voitures construites entre 1947 et le 19 décembre 2011, année pendant laquelle le nombre d’employés était tombé à 330, produisant 28.000 voitures. En 2013, le sursaut de l’entreprise sino-japonaise NEVS a été de courte durée, la décision fut prise de tout arrêter en 2016…

Des souvenirs peu positifs, mais on retient surtout de Saab l’originalité de ses modèles qui, d’année en année, gagne le cœur des nostalgiques passionnés. Sur les routes de Scandinavie un grand nombre de fans ne jurent encore que par leur Saab. Et c’est ce souvenir que conserve le Saab Bilmuseum de Trollhätten, installé dans une petite partie de l’ancienne usine. La collection compte environ 120 véhicules, dont 70 sont exposés en permanence, parmi lesquels la « Saab originelle », la 92100 de 1947, qui fait davantage penser à un avion qu’à une automobile. Rien d’étonnant puisque Saab Automobil SA est née d’un constructeur d’avions. Elle a été produite en série deux ans plus tard sous le nom de Type 92.

Marque innovante

De nombreux concepts sont exposés au musée, y compris des modèles porteurs d’innovations – à leur époque – qui ont régulièrement fait la une de la presse. Par exemple, la protection contre les chocs latéraux, le siège ventilé ou le déplacement de la clé de contact du tableau de bord vers la console centrale. Cette dernière mesure a été prise pour des raisons de sécurité, aucun élément dur ne devant mettre en danger les jambes du conducteur en cas d’accident.

L’entrée au musée coûte un peu moins de dix euros pour les adultes et cinq euros pour les enfants. Il y a une cafétéria et de nombreuses places de parking gratuites, au moins pour deux heures, dans les environs immédiats. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 17 heures. Pour tout vacancier suédois autophile, la visite est incontournable. Infos: saabcarmuseum.se/en/