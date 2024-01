Lexus LBX: le luxe dans un SUV compact

Lexus, dont la fiabilité est légendaire, lance pour la première fois avec le LBX un modèle compact sur le marché européen. Cette abréviation signifie Lexus Breakthrough Crossover, un message sans équivoque destiné à ceux qui optent pour le premium et la compacité. Un SUV censé séduire un public jeune et dynamique, soucieux de raffinement.

La calandre en forme de «sablier» cède sa place à un trapèze, tandis que la longueur n’est que de 4,19 mètres, ce qui fait que le LBX est 30 centimètres plus court que l’UX. Le nouveau venu est animé aux roues avant par un moteur trois cylindres de 1,5 litre, équipé d’une chaîne cinématique hybride autorechargeable. Cet exemple d’efficacité énergétique thermique développe 136 ch et un couple de 185 Nm. Grâce aux améliorations apportées au système hybride, le LBX parvient à rouler à des vitesses élevées en mode 100% électrique. Combiné à un poids contenu de 1.280 kg, il offre une dynamique de premier plan. Une version à transmission intégrale est également proposée, équipée d’un moteur électrique supplémentaire sur l’essieu arrière.

Philosophie du design

Grâce à l’application du concept Tazuna, l’intérieur offre la tranquillité d’un tableau de bord épuré avec une console centrale relativement haute, offrant ainsi au conducteur une sensation de cockpit premium, lui permettant de contrôler la situation sans effort. Le système Lexus Link Connect propose, entre autres, une navigation ‘cloud’ qui optimise la planification des itinéraires. Le Lexus Safety System+ offre tout un arsenal de systèmes dynamiques qui veillent à la sécurité tout au long des trajets.

L’acheteur peut également choisir parmi quatre «ambiances» qui correspondent davantage à ses préférences et à son style de vie. Les ambiances Elegant et Relax mettent l’accent sur le raffinement, tandis que les ambiances Emotion et Cool distillent un caractère plus sportif et plus dynamique. En outre, le Lexus Bespoke Build permet aux propriétaires de personnaliser davantage leur LBX avec des détails sur mesure, une initiative toujours appréciée par les acheteurs du segment premium.