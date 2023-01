Lexus en 2023: séduire aussi en 100% électrique

La marque de luxe appartenant à Toyota aborde 2023 avec un second véhicule 100% électrique. Une nécessité quand on sait que l’achat d’une voiture hybride, la grande spécialité de Lexus, sera moins intéressant à partir de l’été 2023. Il s’agit de proposer impérativement des modèles 100% électrique en guise d’alternative «professionnelle».

Lexus a eu une actualité relativement chargée en 2022 avec tout d’abord la commercialisation en Belgique que SUV compact, le NX, décliné en hybride « autorechargeable » ou plug-in. La marque a aussi fait subir un lifting à son crossover compact le UX s’offrait un lifting, mais surtout, c’est son vaisseau amiral, le RX, qui devient la vedette de Lexus.

Lexus RX

SUV amiral: le RX

Le RX sera exposé au Salon de Bruxelles ce mois-ci. Cette 5e génération frôle les 5 m de long et se décline en hybride rechargeable 450h+ (309 ch), dont la batterie (18 kWh) lui permettrait de rouler 65 km sur ses seules réserves électriques. Le RX sera également vendu en hybrides classique (qui se rechargent tout seuls) avec les 350h (250 ch) et 500h (371 ch). Le haut de gamme 500h est farci de technologies, notamment les roues arrière directrices. Le RX est également un sommet de confort.

La marque japonaise misera aussi sur ses deux modèles 100% électriques pour séduire l’acheteur belge. Le compact UX 300 e a gagné une batterie de plus grande capacité (72,8 kWh) qui porterait son autonomie théorique à 450 km. Mais surtout, Lexus compte beaucoup sur son nouveau crossover RZ (photo d’ouverture), version plus chic et plus puissante du Toyota bZ4X. Longue de 4,80 m, la Lexus RZ développe 313 ch et dispose d’une batterie de ± 72 kWh qui promettrait 450 km d’autonomie. Pour le côté très geek, la RZ peut être équipée d’un volant type « aviation » (pas de cercle classique, juste deux poignées). Evidemment, le souci tient dans des prix assez élevés : à partir de 65.750 € pour le UX 300 e et le RZ… beaucoup plus, mais pas encore de tarif officiel dévoilé au moment de rédiger ces lignes. On rappelle qu’à l’instar de Toyota, Lexus a étendu la garantie de ses modèles à 10 ans ou 200.000 km.