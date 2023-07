Les ventes mondiales de véhicules électriques Nissan passent le cap du million d’unités. Près d’un tiers ont été acquis par des clients européens.

Depuis son lancement en décembre 2010, la Nissan Leaf s’est vendue à plus de 650.000 unités dans le monde. La deuxième génération due modèle, actuellement commercialisée sur environ 50 marchés principalement en Europe, au Japon, et aux États-Unis, est toujours appréciée par les clients et a remporté de nombreux prix dans le monde entier. Après que la première génération de Leaf ait remporté à la fois les prix de European Car of the Year et de World Car of the Year, sa production pour les marchés européens a été localisée en 2013 à l’usine Nissan de Sunderland, en Grande-Bretagne. Depuis lors, plus de 263.000 Leaf ont trouvé preneur en Europe.

En 2022, Nissan a par ailleurs lancé le crossover 100 % électrique Ariya. L’Ariya bénéficie des technologies les plus récentes de la marque, tels que la transmission intégrale e-4ORCE et l’assistance avancée à la conduite ProPILOT 2.0. Le modèle a terminé 3ème à la compétition pour le titre d’European Car of the Year en 2023. Du côté des utilitaires, Nissan joue également la carte de l’électricité: le constructeur japonais a lancé son premier fourgon 100 % électrique en Europe, le e-NV200. Celui-ci s’est vendu à plus de 45.000 exemplaires sur notre continent, avant l’arrivée de son successeur, le Nissan Townstar EV, en 2022.

Pour le futur (programme Nissan Ambition 2030), Nissan prévoit de lancer 19 modèles de véhicules électriques d’ici 2030. Il ambitionne également à lancer des véhicules électriques alimentés par des batteries solides développées en interne d’ici 2028 et à élargir sa gamme de véhicules électriques. Deux futurs véhicules 100 % électriques ont déjà été annoncés pour le marché européen: un crossover électrique de nouvelle génération inspiré du concept car Chill-Out, et un tout nouveau véhicule électrique compact appelé à devenir le modèle d’accès à la gamme électrifiée de Nissan.