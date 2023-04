Le Kia EV6 GT sacré « World Performance Car 2023 »

Le Kia EV6 GT a remporté le prestigieux titre de « World Performance Car 2023 » lors des World Car Awards de cette année.

Kia a obtenu un beau résultat lors des World Car Awards 2023, le Kia EV6 GT ayant été sacré « World Performance Car ». Annoncée lors d’une cérémonie de remise de prix au Salon international de l’automobile de New York, la reconnaissance est venue d’un jury de 100 journalistes automobiles internationaux éminents représentant 32 pays.

Le président et CEO de Kia Corporation, Ho Sung Song, se réjouit de cette distinction: « Être ainsi reconnu par les juges des World Car Awards est un immense honneur. Au moment où Kia se transforme pour devenir un fournisseur mondial de solutions durables, nous ne ménageons aucun effort pour créer des véhicules offrant une fonctionnalité exceptionnelle tout en inspirant les clients par leur ingéniosité, leur technologie et leur design. Cette dernière distinction prestigieuse confirme le succès de notre stratégie. » Vainqueur du titre très convoité de « World Performance Car 2023 », le Kia EV6 GT s’appuie sur l’offre du modèle standard, l’EV6, qui a déjà remporté les titres de « Car of the Year 2022 » et de « North American Utility Vehicle of the Year 2023 », en plus d’autres distinctions réputées. Avec une puissance combinée de 430 kW (585 ch), permettant un temps d’accélération de 3,5 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 260 km/h, l’EV6 GT 100% électrique offre une grande autonomie, un intérieur spacieux et un design très personnel.