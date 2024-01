La renaissance du moteur à essence ?

Si l’on en croit le groupe automobile Stellantis, Citroën propose à nouveau des moteurs à combustion pour le ludospace Berlingo. Rien n’a été formellement annoncé ou confirmé par le constructeur, mais le site web est clair et le changement de cap possible est parfaitement compréhensible.

Un éventuel retour des moteurs à combustion interne ne nécessite pas d’adaptations techniques notables, car cette version pour particuliers n’est qu’un dérivé des camionnettes qui existent déjà avec des moteurs à combustion interne. En somme, le choix de commercialiser ou non une forme de propulsion ou une autre sur un marché donné est essentiellement une question de marketing. Les importateurs déterminent leur gamme (modèle, motorisation, niveau de finition) et les prix correspondants des produits proposés en fonction de « ce que le marché peut supporter ».

A cet égard, Citroën a toutes les raisons de proposer un ludospace accessible à un public plus large, car les derniers chiffres de vente sont dramatiques pour la marque française. Dans les chiffres de novembre 2023, Citroën n’occupe que la 16e place, avec une baisse impressionnante de -52,59% par rapport à la même période un an plus tôt.

Au cours des onze premiers mois de 2023, Citroën ne se porte pas très bien non plus, avec une diminution de la part de marché de -6,07%. En soi, cela ne semble pas insurmontable, mais dans un marché en croissance, c’est un signe inquiétant. D’autant que Citroën est la seule marque du top 25 à faire moins pire qu’en 2022, année considérée comme catastrophique.

Les concurrents montrent l’exemple

Le retour du moteur à combustion est d’ailleurs un phénomène que l’on retrouve dans d’autres marques. La Jeep Avenger n’était initialement disponible qu’en version électrique, mais elle est désormais proposée en version essence, comme dans de nombreux autres pays.

D’autres marques notoires de véhicules électriques, en dehors de groupe Stellantis, ne sont pas en reste. La marque anglo-chinoise MG propose désormais plusieurs modèles dotés d’un moteur à essence classique, des modèles qui n’avaient été lancés à l’origine qu’avec des moteurs (semi-)électriques.