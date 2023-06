La nouvelle Kawasaki Ninja ZX-4RR disponible dès septembre

La nouvelle Kawasaki Ninja ZX-4RR a été accueillie avec un énorme enthousiasme lors de sa présentation officielle avant de connaître ensuite une véritable ruée sur les précommandes.

Kawasaki annonce aujourd’hui les caractéristiques techniques officielles de la bête et sa disponibilité. Dès le mois de septembre, cette supersportive sera en vente chez les concessionnaires officiels Kawasaki en Belgique. Grâce au Kawasaki Ram Air, la toute nouvelle Ninja ZX-4RR revendique une puissance maxi de pas moins de 80 ch à 14.500 tr/min, avec une zone rouge au-delà des 15.000 tr/min! Seul modèle supersport de la catégorie 400 cc doté d’un moteur à 4 cylindres en ligne, la nouvelle Ninja ZX-4RR séduira à la fois les pilotes amateurs de supersportives d’antan comme les nouveaux motards.

Cette supersportive high-tech de 399 cc a droit à une partie-cycle inspirée du championnat du monde Superbike, à des suspensions Showa de haute qualité et à un écran couleur TFT avec un mode piste affichant les temps au tour, un avertisseur de changement de rapport ainsi que le régime à partir de 10.000 tr/min. La moto est également équipée de divers systèmes d’aide à la conduite comme le KTRC (Kawasaki Traction Control), les Power Mode qui sont combinés aux modes de conduite intégrés ou encore le Kawasaki Quick Shifter (Up & Down). La Ninja ZX-4RR 2024 sera disponible en Belgique en coloris Lime Green/Ebony. Les prix seront communiqués ultérieurement.