KG Mobility Torres EVX: et maintenant l’électrique!

Le Torres EVX est le deuxième SUV électrique du constructeur coréen avec le Korando e-Motion et se positionne plus haut dans la gamme KG Mobility.

Le Torres EVX est le premier modèle électrifié depuis l’acquisition de SsangYong Motors par KG Mobility. Il utilise la plateforme du Torres récemment lancé et reprend le design « robuste » de la version thermique, mais s’en démarque par quelques détails, au niveau de la face avant, notamment. Le Torres EVX bénéficie du même habitacle spacieux que le Torres essence. En tant que véhicule entièrement électrique, le Torres EVX est équipé d’un double écran numérique panoramique (12,3″) qui regroupe toutes les informations relatives au véhicule et à la conduite et offre une vue d’ensemble optimale au conducteur.

Le Torres EVX hérite de l’ADN du Torres thermique et se présente comme un SUV électrique de loisir bien adapté aux déplacements urbains et extra-urbains. Sa garde au sol de 174 mm et son coffre de bagages de 839 litres « invitent aux activités récréatives et de plein air avec lesquelles le Torres EVX entend se distinguer des SUV électriques purement urbains », souligne-t-on chez KG Mobility. Le véhicule utilise une batterie au lithium fer phosphate (LFP) à haute durabilité. De plus, le système de gestion de la batterie (BMS) optimisé permet au Torres EVX de revendiquer une autonomie comprise entre 420 et 460 km WLTP. De plus, ce Torres EVX est doté de la fonctionnalité V2L (Vehicle-to-Load) et possède une capacité de remorquage prévue de 1.500 kilos. Les caractéristiques et les prix définitifs du Torres EVX sont attendus d’ici la fin de l’année.