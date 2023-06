KG Mobility présente le nouveau Torres

KG Mobility, anciennement SsangYong Motor Company, présente son premier nouveau modèle depuis sa création: le Torres, un SUV à l’allure robuste qui sera lancé avant la fin de l’année.

KG Mobility lance le nouveau Torres, qui sera initialement propulsé par un moteur à essence 1.5 GDI de 163 ch. Le modèle a déjà été présenté au salon de l’automobile de Séoul au début de l’année et est déjà en vente sur plusieurs marchés non européens et sur le marché coréen. Le Torres, nommé d’après le parc national du même nom au Chili, « est principalement destiné aux conducteurs aventureux à la recherche d’un SUV robuste » affirment les Coréens. Avec un volume de bagages de 703 litres, se veut en tout cas un compagnon idéal pour les familles.

Dans un premier temps, le Torres sera disponible avec un moteur essence 1.5 GDI de 163 ch, qui peut être associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports, et dans des versions 2WD et 4WD. Les trois modes de conduite optimisés (Normal, Sport et Hiver) pour la version automatique et les deux modes de pilotage (Normal et Sport) pour la boîte manuelle donnent à la voiture tous les atouts pour répondre parfaitement aux attentes du conducteur. Une version EV 100% électrique suivra ultérieurement.

L’importateur belge Astara communiquera prochainement les caractéristiques techniques complètes de ce modèle. Le carnet de commandes sera ouvert à partir du 15 juillet, date à laquelle les prix définitifs seront également annoncés. La Torres sera dans les show-rooms belges et luxembourgeois dès la mi-septembre et les premières livraisons aux clients sont également prévues à cette date.