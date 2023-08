Honda: bientôt une Africa Twin turbo?

Depuis quelques temps, les rumeurs vont bon train sur Internet, avec, à l’appui, de mystérieux plans… Honda serait en train de travailler sur une Africa Twin à moteur turbo! Réelle volonté de se mêler à la course à la puissance à laquelle se livrent KTM, Ducati, BMW et autres ou pure phantasme? Difficile à dire…

Parmi les motos de grande série, seules les Kawasaki H2 disposent actuellement d’une mécanique suralimentée. Mais ces motos de 200 ch utilisent un compresseur entraîné directement par le moteur et non un turbo mis en mouvement par les gaz d’échappement. Pourquoi? Parce qu’un turbo est plus encombrant et se caractérise par un « temps de réponse » qui, s’il est très réduit sur les moteurs des voitures actuelles, n’en est pas moins une réalité. Par le passé, Honda s’est pourtant intéressé au turbo pour la moto, et l’a même utilisé sur les CX 500 Turbo et CX 650 Turbo des années 80. A l’époque le turbocompresseur était à la mode: Renault l’avait inauguré en F1 et les voitures de grande série, surtout diesel, s’y mettaient peu à peu… Les Honda CX Turbo n’ont cependant pas convaincu: elles étaient certes plus performantes que les modèles « atmo » dont elles étaient dérivées, mais souffraient d’une brutalité de fonctionnement peu agréable, dû à un temps de réponse important…

Les plans qui circulent ça et là sur le Net, y compris sur des sites japonais, montrent effectivement le bicylindre 1100 de l’Africa Twin affublé d’un turbo. Mais dans quel but? On est en droit de se le demander quand on sait que l’un des atouts de ce twin Honda est sa douceur et sa facilité d’utilisation et qu’il ne manque pas de puissance avec ses 100 ch réellement utilisables, alors que les cavaleries démentielles de certaines de ses concurrentes sont là avant tout pour la frime, il faut bien le reconnaître…