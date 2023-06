Le deux-roues urbain de l’été 2023, c’est la Honda Dax !

Le constructeur japonais Honda a relancé depuis peu la construction et la commercialisation d’une de ses petites motos (cyclos) les plus mythiques : la Honda Dax, qui devrait fleurir sur nos roues cet été et devenir la nouvelle star urbaine.

Au départ, vers 1960, l’ancêtre du Dax (oui, on dit un Dax, au masculin), le Z100 – aussi connu sous le nom de Monkey – était utilisé dans les allées du parc d’attraction de Honda, ainsi que dans les paddocks de circuits. Cela donnera naissance à une version homologuée pour la route puis, en 1969, à une version plus confortable et utilisable au quotidien : la Honda ST Dax. Cadre en forme de T en tôle emboutie, roues de 10’’ et petit monocylindre (50 et 70cc), l’engin est parfait en ville et dans le coffre des campings cars pour les voyageurs. En Europe le Dax marquera les années 70 par sa désinvolture et son esprit ‘libre’. Il restera vendu, selon les marchés, jusqu’à la fin des années 90. Remarque : le nom «DAX» vient de sa ressemblance avec la race de chien des teckels (bas et allongé). Et en allemand «teckel» se dit « Dachshund », la contraction «Dax» s’est imposée comme le surnom idéal de l’engin.

L’ancienne génération de Honda Dax permet de se rendre compte de la fidélité de la nouvelle génération de 2023 au concept original.

Retour en 2023

Après le succès de quelques répliques, Honda se décide enfin à présenter son propre nouveau Dax l’an dernier. Dans un délicieux esprit néo-rétro, ce 125cc remet au goût du jour le traditionnel cadre en tôle emboutie associé, pour 2023, à une fourche inversée, à des roues de 12’’ et à un moteur 4 temps avec boîte 4 rapports et embrayage automatique centrifuge. L’intégralité de l’éclairage est confiée à des diodes tandis qu’un compteur numérique affiche toutes les informations nécessaires. L’équipement est complété par une poignée passager chromée. Adorable.

Le compteur minimaliste, mais moderne.

Consommation & entretiens minimes

Ne pesant que 107 kilos, le Dax est hyper-maniable et facile à garer, pratiquement n’importe où. Un freinage ABS le rend très sûr, en toutes circonstances et sa consommation de moins de 2l/100 km en usage réel en fait un moyen de locomotion particulièrement économique. ce qui lui confère une autonomie qui peut potentiellement atteindre 250 km grâce aux 3,8 l contenus dans le réservoir. Pas donné (4.549 euros), l’engin devrait néanmoins connaître un joli succès. Pour rappel, il est accessible à tout détenteur d’un permis de conduite automobile (B) ou d’un permis moto (A) et la cylindrée 125cc n’expose pas le propriétaire à une taxe annuelle de circulation (TMC : 61,50€). En outre, la simplicité et l’accessibilité de la mécanique en font une moto facile et peu chère à entretenir.