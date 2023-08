Et pourquoi pas une voiture électrique d’occasion?

Les voitures électriques neuves sont encore coûteuses. Alors pourquoi pas un modèle d’occasion. Ce peut être une solution intéressante pour concilier sensibilité « verte » et budget limité.

Pour nombre de Belges de ce que l’on appelait jadis la « classe moyenne », les véhicules électriques demeurent financièrement inaccessibles, à moins de pouvoir y accéder via une voiture de société. Alors, pourquoi ne pas se tourner vers le marché de l’occasion qui lui aussi a commencé à s’électrifier?

En deuxième main, la voiture électrique a quelques atouts à faire valoir au premier rang desquels une moindre complexité: pas d’embrayage ou de boîte de vitesse sensibles à une utilisation brutale ou inappropriée, pas de courroie de distribution à surveiller, pas de conséquence à redouter d’éventuels surrégimes, etc. Reste évidemment la question de la batterie: comment être sûr qu’elle est encore en bon état et vous assurera de nombreux kilomètres sans souci? D’abord il faut absolument savoir si elle a été changée ou remplacée. Ce qui veut dire qu’il vaut mieux privilégier les véhicules récents, surtout que ces derniers peuvent se targuer d’une autonomie plus grande. Rappelons ici que les toutes premières Renault Zoé avaient un rayon d’action de 140 km à peu près, mais que celui-ci a rapidement doublé suite à l’adoption de packs de batteries à la capacité plus importante. L’historique d’entretien est ici de toute première importance… S’il est absent, fuyez! Pour ce qui est des autres documents, il va sans dire qu’un CT vierge et un CarPass valide sont impératifs.

Maintenant où dénicher la voiture qui vous conviendra? Commencez par prendre la température du marché pour avoir une idée des prix et des modèles plus ou moins convoités en faisant quelques recherches sur le net. Pour l’achat proprement dit, plus encore que pour des véhicules à motorisation conventionnelle, nous conseillerions de privilégier les concessions officielles. Certes, les prix seront plus élevés et les possibilités de négociation moindres voire inexistantes, mais on bénéficiera d’une garantie sérieuse, avec possibilité d’en appeler à la marque en cas de problème. Il est effet bien difficile d’évaluer l’état d’un pack de batteries et donc l’autonomie réelle du véhicule au moment de l’achat, alors qu’une voiture conventionnelle « parle » davantage, surtout si l’on se fait accompagner par quelqu’un qui s’y connaît… Et enfin, n’achetez pas sans prendre le volant pour jauger le comportement du véhicule sur la route, comme pour une voiture essence ou diesel… On peut encore conseiller de tester le système de recharge sur une borne à proximité, histoire de voir s’il n’y a pas d’anomalie à ce niveau.