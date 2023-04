Acheter une voiture électrique ? « Déjà plus avantageux qu’une essence ou une diesel »

C’est ce qui ressort d’une enquête de l’opérateur de mobilité Vias.

Une étude de l’institut de la circulation Vias montre que l’achat d’une voiture entièrement électrique est le choix le plus avantageux, tant sur le plan financier que sur le plan environnemental. Pourtant, 20 % des conducteurs souhaitent acheter une voiture hybride rechargeable, qui est généralement la plus chère.

La popularité des voitures électriques monte en flèche. Entre 2021 et 2022, les achats de voitures entièrement électriques sont passés de 12 à 16 %. Pour les véhicules hybrides rechargeables, le taux est passé de 6 à 10 %. Pourtant, les conducteurs privés restent réticents. Près de 9 voitures entièrement électriques sur 10 étaient des voitures de société.

Lire aussi | Le coût énergétique de la voiture électrique rattrape celui de la voiture à essence

« Une voiture entièrement électrique est déjà la meilleure solution d’un point de vue financier »

Vias a mené une enquête auprès de 2 000 conducteurs sur leurs futurs achats. Parmi eux, 12 % ont déclaré qu’ils souhaiteraient acheter une voiture entièrement électrique la prochaine fois et 20 % une voiture hybride rechargeable. Les autres sont encore principalement freinés par le prix (68 %), mais l’enquête de Vias montre que ce préjugé n’est pas justifié. « Si l’on part d’une durée de vie de 9 ans et d’une moyenne de 15 000 kilomètres par an, une voiture entièrement électrique est déjà la meilleure solution d’un point de vue financier », peut-on lire dans un communiqué de presse.

Le prix d’achat plus élevé est ensuite compensé par les coûts de carburant moins élevés et la valeur résiduelle à la revente. Les hybrides rechargeables étant en moyenne beaucoup plus lourds et consommant donc davantage, ils seraient les plus chers. Mais les constructeurs automobiles devraient continuer à élargir leur gamme de petites voitures dans les années à venir.

Fabrication comprise, une voiture électrique émet en moyenne deux fois moins de CO2 qu’un moteur diesel ou à essence sur l’ensemble de son cycle de vie. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant. La conduite électrique ne résout pas le problème des embouteillages et l’impact sur la sécurité routière n’a pas encore été entièrement évalué. C’est pourquoi Vias souligne l’importance des transports publics et du vélo.