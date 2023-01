Citroën ë-C4 X, le SUV coupé électrique accessible

Dévoilée il y a six mois, la nouvelle Citroën ë-C4 X était l’une des vedettes du stand Citroën au Salon en Bruxelles. Malgré un style haut de gamme, ce SUV familial reste relativement accessible.

Entre fastback et SUV coupé, la nouvelle Citroën ë-C4 X puise son inspiration dans les modèles haut de gamme qui ont créé ce segment, à l’exemple du pionnier, le BMW X6, très vite imité par ses concurrents allemands. Cette version se veut simplement plus sexy que la C4 normale. Difficile à croire, mais cette grande voiture de 4,60 m partage sa plateforme avec la Peugeot 208, ce qui implique aussi son moteur électrique et sa batterie. . Les concepteurs ont étiré cette base au maximum pour en faire un authentique familiale capable d’embarquer 5 personnes et leurs effets grâce à un coffre de 510 litres.Si elle sera vendue sur certains marchés avec un moteur thermique, l’importateur belge ne retient que la version 100 % électrique. La française (assemblée en Espagne) profite des dernières avancées en matière de confort introduites par Citroën, notamment les sièges Advanced Comfort à l’épaisseur généreuse. Les liaisons au sol reprennent les fameuses butées hydrauliques progressives qui n’ont plus à démontrer leur efficacité.

Citroën ë-C4 X

38.122 €

Son moteur électrique disposé à l’avant développe 136 ch et 260 Nm. Il reçoit ses ions de la batterie de 50 kWh, ce qui devrait vous permettrait de rouler, dans le meilleur des cas, 360 km avant de tomber en panne de courant. Sa vitesse de pointe est limitée à 150 km/h. Son chargeur interne accepte un flux jusqu’à 100 kW pour récupérer 80% de sa capacité en 30 minutes. Comptez plutôt 8 heures avec une wallbox de 32 A en monophasé. Sur le site de la marque, le premier prix indiqué est de 38.122 €, ce qui reste relativement correct eu égard à sa vocation familiale.