Bugatti Chiron Golden Era: difficile de faire plus luxueux et plus exclusif

La Bugatti Chiron Super Sports Golden Era est une réalisation du département « Sur Mesure » de l’usine de Molsheim. Elle a été construite à la demande d’un client américain et restera un exemplaire unique.

Difficile de faire plus luxueux, plus exclusif… et plus cher qu’une Bugatti Chiron qui coûte déjà la modique somme de 3,2 millions d’euros. C’est pourtant le tour de force que réalise cette Chiron Super Sports Golden Era (ouf!), ainsi baptisée en référence à la fin d’une époque, celles des Bugatti exclusivement animée par une motorisation thermique.

Ce qui distingue cette Golden Era d’une Chiron « normale »; c’est avant tout sa peinture, qui aurait demandé plus de 400 h de travail, et qui marie le noir au doré. Cette livrée exclusive est « rehaussée » de dessins représentant différents modèles de la riche histoire de la marque. A l’intérieur aussi, on retrouve des croquis de Bugatti anciennes dont la fameuse Type 41 « Royale » ou la Type 57 SC « Atlantic » ou plus récentes comme l’EB110 ou la Veyron…

Si la qualité de construction et de finition de cette automobile unique est plus qu’irréprochable, du moins si l’on se base sur les photos communiquées par le constructeur, elle ne remportera pas nécessairement la palme du bon goût. Trop kitsch, trop tarabiscoté… Et que dire de ce marquage « Golden Era » sur l’aileron arrière, digne d’une voiture d’occase « tunée » dans une obscure arrière-cour de banlieue?

A notre humble avis, Jean Bugatti doit se retourner dans sa tombe, lui à qui l’on doit les lignes de voitures aussi élégantes que la T55 ou le fameux « Coupé Napoléon » sur châssis Royale. Son père Ettore aurait-il davantage goûté cette Chiron Golden Era? Nous n’en sommes pas persuadés, quand on sait qu’il avait en son temps refusé de vendre une Royale au roi Zog d’Albanie, le jugeant « trop vulgaire »…