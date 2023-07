BMW présente BMW Motorrad Welt

Avec le BMW Motorrad Welt, BMW veut créer, pour la première fois en 100 ans d’histoire, son propre « univers d’expériences » autour de la marque et de ses motos. Bien plus qu’un musée consacré aux motos de la marque à l’hélice, donc…

BMW Motorrad Welt (« Le monde le la moto BMW ») est implanté sur le site de l’usine de Berlin-Spandau, là où les motos BMW sont fabriquées depuis 1969. Derrière la façade historique en briques de la tour Julius à Spandau se trouve le berceau des motos BMW. Lors de son ouverture, le BMW Motorrad Welt s’installera dans un bâtiment classé, construit entre 1914 et 1917.

Le cœur du BMW Motorrad Welt est bien sûr constitué par les motos BMW de la gamme actuelle présentées de manière interactive, complétées par des expositions spéciales – sur le thème de la personnalisation, par exemple – ainsi que par des pièces maîtresses de la collection BMW Motorrad Gear & Garment et des accessoires BMW Motorrad d’origine. Du lundi au vendredi, les portes de l’usine s’ouvrent également aux visiteurs qui souhaitent découvrir la fabrication des motos BMW. Plus de 2.200 personnes y produisent chaque jour quelque 900 motos, sur une surface de près de 220.000 m2. Un véhicule fini tombe de chaîne toutes les 60 secondes environ! Le BMW Motorrad Welt sera inauguré dans une ambiance festive le 28 septembre 2023. Quelque 150 invités issus du monde politique, de la presse, de la culture et du sport sont attendus, ainsi que des ambassadeurs de la marque et des témoins des 100 ans d’histoire de BMW sur deux roues.