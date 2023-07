BMW Motorrad fête ses 100 ans à Berlin

Quelque 37.000 visiteurs ont célébré les motos BMW à Berlin. La 21ème édition des BMW Motorrad Days s’est déroulée du 7 au 9 juillet et a attiré 32.000 passionnés venus du monde entier.

Cette année, les BMW Motorrad Days ont été entièrement consacrés au 100ème anniversaire de BMW Motorrad. Les Behèmwistes, avec ou sans moto, sont venus non seulement d’Allemagne et des pays voisins, mais aussi de plus de 60 nations au total. Le programme proposé aux participants leur a permis de découvrir l’ensemble de la gamme de la marque sur cinq sites différents. Il s’est passé beaucoup de choses dans les halls et le jardin d’été du « Messe » de Berlin: outre les spectacles dans le Motodrom original, les visiteurs ont pu admirer des motos customisées uniques dans l’Heritage Area. En plus de divers spectacles de cascades, de motos sans permis, d’un programme pour enfants et de toutes sortes d’autres activités, le point central de l’événement était bien sûr l’expérience de la marque, avec plus de 60 motos à l’essai. Outre Rent A Ride, Fuel for Life, le BMW Motorrad International GS Trophy et BMW Group Classic, de nombreux autres exposants et partenaires internationaux étaient également présents. Et les visiteurs ont bien sûr pu visiter une exposition retraçant l’histoire des BMW à deux roues.

A l’usine BMW Motorrad de Berlin Spandau, quelque 1.600 visiteurs ont pu découvrir comment les motos BMW prennent vie au cours de visites guidées très appréciées. BMW Motorrad avait par ailleurs concocté un programme spécial pour les fans des BMW GS. En plus de proposer des stages d’enduro et des visites guidées tout-terrain dans la magnifique campagne brandebourgeoise, le terrain du MCC Schenkenhorst a été transformé en lieu de rendez-vous pour la communauté internationale des BMW GS. C’est du reste sur ce site que s’est déroulée la manche de qualification internationale du BMW Motorrad International GS Trophy 2024, qui se tiendra en Namibie.