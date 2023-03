Dix ans d’ i-Cockpit chez Peugeot

Sur la 208 de première génération, Peugeot a introduit l’i-Cockpit, avec une instrumentation en position haute, visible en regardant par dessus la jante d’un volant de très faible diamètre. Dix ans plus tard, ce que la marque au lion qualifie de « révolution » divise toujours autant…

A en croire le constructeur de Sochaux, l’i-Cockpit est la 7ème merveille du monde. Et de revendiquer pêle-mêle plus de maniabilité et d’agilité, plus de confort de conduite, une sécurité optimisée avec une direction aux réactions plus rapides, et un design unique. Sur ce dernier point, c’est clairement le cas: aucun autre grand constructeur n’a adopté une solution similaire, y compris au sein du groupe Stellantis! Si l’i-Cockpit plaît souvent aux conducteurs de gabarit petit ou moyen, il peut irriter les personnes de grande taille qui doivent fréquemment placer le volant en position basse, avec alors la désagréable impression d’avoir le volant sur les genoux, pour pouvoir lire les instruments de bord… quand ils ne sont pas masqués partiellement par la jante du volant!

Lire aussi | Peugeot 408: une surprenante nouvelle venue

Cela dit, depuis son apparition, l’i-Cockpit n’a cessé d’évoluer. En 2016, la deuxième génération de Peugeot 3008 et de Peugeot 5008 a inauguré une version avec un combiné numérique de 12,3″ entièrement paramétrable et personnalisable, tandis que des touches piano (toggle switches) prennent place sous l’écran central tactile, pour faciliter l’accès aux fonctions essentielles. En 2019, la deuxième génération de 208 introduit un combiné numérique 3D.

L’i-Cockpit a franchi une étape supplémentaire sur les nouvelles 308 (2021) et 408 (2022) avec l’introduction de l’inédit système d’info-divertissement i-Connect, d’un nouveau volant compact capable de détecter la présence des mains du conducteur lors de l’usage des aides à la conduite et de touches piano tactiles et configurables vers les réglages de climatisation, de contact téléphonique, de station radio et de lancement d’application… paramétrées au choix de l’utilisateur.