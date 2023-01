Peugeot 408: une surprenante nouvelle venue

On voit régulièrement apparaître un nouveau modèle de voiture que personne n’attendait. Fastback original situé tout en haut du segment C, la nouvelle Peugeot 408 est de celles-là.

La nouvelle 408 permet à Peugeot de compléter son offre de voitures compactes dans le très important segment C. Ces dernières années, Peugeot a connu la réussite dans cette catégorie avec ses SUV 3008 et 5008, trois générations de 308 (hatchback) ainsi que le break 308 SW (stationwagon), dont la nouvelle version vient d’être lancée. Estimant qu’il restait de la place pour un nouveau concept au sommet du segment, les designers de Peugeot ont imaginé la 408, un fastback 5 portes très élégant. Sa silhouette élancée semble faite pour ceux qui recherchent autre chose qu’un SUV compact.

«Inattendue sous tous les angles, la nouvelle PEUGEOT 408 a été conçue pour les amoureux de l’automobile et de la vie, qui veulent s’affranchir de certaines conventions tout en recherchant un plaisir responsable. Ils trouveront en elle l’exigence technologique de PEUGEOT – une efficience maîtrisée et une expérience digitale de très haut niveau – ainsi que toutes les émotions que procure une conduite instinctive», déclare Linda Jackson, PDG de Peugeot.

Espace généreux pour les jambes

En termes de style, la 408 se distingue par ses lignes fluides qui jouent avec la lumière. Elle offre un profil mince et sportif et est plus haute de 4 cm et plus longue de 5 cm que la nouvelle 308 SW. Le fastback est posé sur de grandes roues avec des jantes allant jusqu’à 20 pouces (disponibles en option selon la version). On remarquera en particulier l’empattement long (2,787 m) qui permet aux passagers arrière de disposer d’un généreux espace pour les jambes. Il s’agit même de la Peugeot la plus spacieuse pour les passagers arrière. À l’intérieur, on découvre le Peugeot i-Cockpit et le volant compact tout à fait typique de la marque au lion.

Fiscalement avantageuse

Chez Peugeot, on explique que de nombreux clients de la nouvelle 408 seront des couples (avec ou sans enfants) au style de vie actif qui utilisent leur voiture à des fins personnelles et professionnelles. Il y a de bonnes nouvelles pour les conducteurs fleet – et surtout pour leurs comptables – car la 408, outre la version essence 1,2 l (130 ch), offre également le choix entre deux variantes hybrides rechargeables fiscalement avantageuses de 180 ou 225 ch. Aucune version diesel ne sera produite, mais une version tout électrique est prévue ultérieurement. Vous pouvez commander la nouvelle Peugeot 408 dès maintenant et elle sera en première belge au Salon.