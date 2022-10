La militante hongroise Dorottya Rédai reçoit le Prix de la Citoyenneté de P&V

La Fondation P&V a décerné son 18e Prix de la Citoyenneté à la militante hongroise pour les droits LGBTQIA+ Dorottya Rédai, annonce-t-elle mercredi. La récompense sera remise le 16 novembre prochain à Bruxelles.

En septembre 2020, le livre « Meseország mindenkié » (traduit en français sous le titre « Brune-Feuille, le prince se marie et autres contes inclusifs »), coordonné par Dorottya Rédai, est publié en Hongrie. Ce livre de contes met en scène des personnages LGBTQIA+, tels qu’une Reine des neiges lesbienne mais aussi une Belle au bois dormant métisse ou encore une Cendrillon Rom. Cette publication de Dorottya Rédai, docteure en études comparatives sur le genre à l’Université d’Europe centrale, n’était toutefois pas au goût des autorités conservatrices hongroises. L’ouvrage a créé la polémique et accéléré la promulgation par le Premier ministre hongrois Viktor Orban d’une loi prohibant « la promotion de l’homosexualité auprès des mineurs ». Depuis, le livre ne peut être vendu en Hongrie que dans un emballage et au rayon adulte des librairies.

« Dans toute l’Europe, ce livre traduit en plusieurs langues s’est fait l’écho du combat LGBTQIA+ (…). Dorottya Rédai a su transformer la recherche sur le genre et les inégalités sociales en un engagement fort et courageux en tant que militante sociale », salue la Fondation P&V. « Dorottya Rédai est une grande personnalité, qui peut aider à mieux toucher, comprendre et soutenir les personnes qui se battent souvent seules dans leur pays pour le respect de l’État de droit et de la diversité », a souligné, dans un communiqué, le président de la Fondation, Olivier Servais. « Elle est engagée sur une thématique importante avec une haute prise de risque au regard du contexte hongrois. »

Ce prix constitue « une occasion unique de montrer notre solidarité et d’expliquer cette lutte de l’intérieur vers l’extérieur », a ajouté ce professeur d’anthropologie et doyen de la faculté des sciences sociales de l’UCLouvain. Une version du livre en français sera disponible à partir de jeudi. La Fondation P&V remet chaque année son Prix de la Citoyenneté à des personnalités belges ou internationales « qui s’investissent de manière exemplaire pour une société plus ouverte ». L’an dernier, elle avait récompensé l’économiste Jean Drèze.