Fait-il chaud ou froid pour la saison ? (infographies)

Fait-il chaud pour la saison ? Ou, au contraire, trop froid ? Réponses en infographies, mises à jour au quotidien, qui permettent de visualiser très clairement le réchauffement climatique.

Le réchauffement climatique ? Bonne blague ! T’as vu l’été pourri ? » C’est comme ça, avec le climat. Records de température, sécheresses, feux de forêt ont beau se succéder (le mois de juillet dernier fut le plus chaud jamais enregistré), la situation alarmante continue à être relativisée. Même en cas de vagues de chaleur : l’été de telle année, après tout, n’était-il pas lui aussi caniculaire ?

« Il est capital de faire comprendre à la population la différence entre la météo et le climat », insistait encore récemment Vincent Yzerbyt, professeur en psychologie à l’UCLouvain. Une image vaut parfois mieux qu’un long discours. Sur base des données de l’Institut royal de météorologie (IRM), Le Vif a mis au point les infographies interactives ci-dessous, qui sont mises à jour quotidiennement et qui permettent de visualiser l’évolution des températures ces dernières décennies. Et de déterminer, au quotidien, s’il fait chaud ou froid pour la saison en Belgique.

Si les infographies ci-dessous ne sont pas visibles, c’est parce que vous avez refusé les cookies sur Levif.be.

La période de référence 1991-2020 a été choisie pour cette comparaison car c’est celle qui est recommandée par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Lorsqu’il s’agit de comparer des réalités météorologiques, les spécialistes se basent en effet sur une période de trente ans, représentant les normales saisonnières.

Evolution des écarts par rapport à la température moyenne

Le graphique ci-dessus représente l’ensemble des jours écoulés depuis 1971. Faites glisser votre souris sur chaque point pour découvrir à quelle date il correspond. Ainsi, jusqu’à présent, le jour ayant enregistré le plus grand pic de température par rapport à la moyenne fut le 25 juillet 2019 (+11°C), tandis que le jour le plus froid fut le 12 janvier 1987 (-17°C). Ce graphique indique également que les jours de grand froid sont de moins en moins nombreux… à la différence des pics de chaleur (lire ci-dessous).

La courbe noire permet de visualiser clairement l’évolution (à la hausse) des températures. « Les trente dernières années sont 1,2°C plus chaudes que la moyenne observée entre 1961 et 1990 », décode Nicolas Ghilain, chercheur en modélisation climatique à l’IRM et à l’ULiège.

La carte ci-dessous permet de visualiser l’écart de température selon chaque province.

Et chez vous, fait-il plus chaud ou plus froid pour la saison que dans le reste de la Belgique ?

Evolution de la température moyenne annuelle

En 1971, la température moyenne annuelle s’élevait à 9,1°C. En 2022, elle atteignait 11,2°C (un record, comme en 2020). A l’une ou l’autre année près, la température moyenne ne cesse donc d’augmenter, comme le résume la courbe orange.

Selon le rapport climatique de l’IRM, le réchauffement se fait ressentir pour toutes les saisons. Au cours de la période 1954-2019, il s’élève à 0,36°C par décennie en été, 0,34°C au printemps, 0,29°C en hiver et 0,20°C en automne. Globalement, il fait donc souvent plus chaud que plus froid pour la saison en Belgique.

Le menu déroulant permet de sélectionner la station de mesure de l’IRM la plus proche de chez vous. Et de constater des écarts locaux parfois importants (symbolisés par les flèches noires) : sans surprise, il fait par exemple moins chaud dans les Ardennes (Mont Rigi) qu’à Uccle. Cela s’explique entre autres par le fait qu’en ville, les nuits sont plus chaudes, en raison de différents facteurs (surfaces bétonnées ou goudronnées, circulation automobile, chauffage domestique, peu de végétation…)

Le nombre de jours par an avec une température maximale supérieure ou égale à 25°C

L’une des conséquences du réchauffement climatique est l’importante hausse du nombre de jours où la température maximale quotidienne dépasse les 25°C, comme le souligne la courbe orange ci-dessus. Ainsi, en 1974, à peine 3 jours durant l’année avaient outrepassé ce seuil. Contre 50 jours pour l’année (record) de 2018.

Le nombre de jours par an avec une température nocturne supérieure ou égale à 15°C

Petite précision, tout d’abord : au cours des 24 heures que composent une journée, la température minimale peut ne pas être enregistrée durant la nuit… à de très rares occasions. L’assimiler à la température nocturne est donc un (très) léger raccourci.

Le graphique ci-dessus indique donc que les nuits ont tendance à devenir de plus en plus chaudes, comme le synthétise la courbe orange. Et alors ? Alors cela a un impact direct sur la qualité du sommeil et la longueur des nuits. Le dérèglement climatique ferait perdre, par an, 44 heures de sommeil par individu…

Lire aussi | Pourquoi le réchauffement climatique nous fait perdre des heures de sommeil

Le nombre de jours par an avec une température minimale inférieure à 0°C

Autre enseignement très tangible du réchauffement climatique : le nombre de jours de gel fond comme neige au soleil, comme l’illustre la courbe orange ci-dessus. « Ce n’est donc pas qu’en été qu’il fait plus chaud, mais bien tout au long de l’année », pointe Nicolas Ghilain.

Ainsi, en 1971 , le thermomètre était descendu 67 fois sous la barre des 0°C. Et même 104 fois en 1985, record de ces cinq dernières décennies. Par contre, en 2022, cela n’avait été le cas que 33 jours.

Même constat de réchauffement pour le graphique ci-dessous, qui indique la température la plus basse de l’année. Les -10°C sont désormais beaucoup moins fréquemment atteints.

La température la plus basse de l’année