Déjà presque deux fois plus rapide en Belgique que la moyenne mondiale, le réchauffement climatique se poursuivra aussi à l’échelle du pays. Mais dans quelles proportions? Voici ce que nous apprennent les relevés de températures de l’IRM.

Comment le réchauffement climatique se manifeste-t-il au plus près de nous, à savoir dans les températures observées dans les stations belges ces dernières décennies? Le point avec les chiffres de l’Institut royal météorologique (IRM).

A la station d’Uccle, où l’IRM dispose de séries temporelles depuis 1833, la température moyenne annuelle a augmenté de 2,1 °C entre les trois premières décennies d’observation et les trois dernières, démontre le Rapport climatique 2020 de l’institut. Elle progresse de manière d’autant plus significative et constante à partir des années 1980. «Les trente dernières années sont 1,2 °C plus chaudes que la moyenne observée entre 1961 et 1990», décode Nicolas Ghilain. Cette tendance renvoie à deux autres constats. D’une part, le nombre de jours annuels affichant une température maximale d’au moins 25 °C est passé de vingt à trente entre ces deux périodes. D’autre part, les jours de gel se font logiquement de plus en plus rares (39, contre 52 précédemment). «Ce n’est donc pas qu’en été qu’il fait plus chaud, mais bien tout au long de l’année», soupire le chercheur.

Il ne s’agit pas d’un seul effet urbain. Ces tendances se confirment à l’échelle des huit stations historiques belges, pour lesquelles l’IRM dispose de données depuis 1880. «Si l’on compare la moyenne des trente dernières années (1990-2019) à celle des trente premières (1880-1909), on constate une augmentation de la température annuelle moyenne estimée pour la Belgique comprise entre 1,8 °C et 1,9 °C», mentionne le rapport. Jusqu’ici, le réchauffement climatique s’avère en outre significatif pour l’ensemble des saisons: au cours de la période 1954-2019, il s’élève à 0,36 °C par décennie en été, 0,34 °C au printemps, 0,29 °C en hiver et 0,20 °C en automne. «A l’échelle spatiale, il n’y a pas de signal très clair, hormis pour les températures extrêmes, indique Nicolas Ghilain. La Campine et l’Ardenne auraient tendance à se réchauffer un peu plus vite pendant l’été tandis que dans les régions côtières, ce serait davantage le cas durant l’hiver.»