Réchauffement climatique: les vagues de chaleur sont-elles plus fréquentes en Belgique que par le passé?

Déjà presque deux fois plus rapide en Belgique que la moyenne mondiale, le réchauffement climatique se poursuivra aussi à l’échelle du pays. Mais dans quelles proportions? Voici ce que nous apprennent les chiffres de l’IRM au sujet des vagues de chaleur, qui sont de plus en plus fréquentes, plus longues, et plus chaudes.

Comment le réchauffement climatique se manifeste-t-il au plus près de nous, à savoir dans les températures observées dans les stations belges ces dernières décennies? Et quelles sont les prédictions pour le futur à l’échelle du pays ou de ses sous-régions? Concernant les vagues de chaleur, les données de l’Institut royal météorologique (IRM) ne laissent aucune place au doute.

Les vagues de chaleur deviennent à la fois plus fréquentes, plus longues et plus chaudes. L’IRM les caractérise comme des périodes durant lesquelles les maxima à Uccle atteignent 25 °C durant au moins cinq jours consécutifs, dont 30 °C pendant au moins trois jours. En 2023, par exemple, la première (et seule, à ce stade) vague de chaleur a eu lieu du 12 au 17 juin. Historiquement, elles furent «relativement fréquentes entre les années 1920 et 1950 et à nouveau depuis les années 1990», constate le rapport climatique. Avec une occurrence plus forte durant ces huit dernières années, puisqu’elles ont chacune connu au moins une vague de chaleur, hormis en 2021.

Si l’on s’attache à leur durée, les vagues de chaleur présentent aussi une tendance significative à la hausse depuis 1981, «avec une augmentation moyenne de + deux jours par décennie, poursuit le rapport. Les durées élevées observées en 2018 et 2019 (NDLR: mais aussi en août 2020, pendant douze jours, dont une semaine fut la plus chaude jamais enregistrée en Belgique) contribuent à cette tendance, et il sera intéressant de suivre également l’évolution de ce paramètre.» Enfin, leur intensité augmenterait en parallèle: + 1 °C par jour de vague de chaleur et par décennie.