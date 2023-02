La Belgique libère 5 millions d’euros supplémentaires pour la Turquie et la Syrie

La Belgique va libérer cinq millions d’euros d’aide humanitaire d’urgence pour venir en aide aux régions de Turquie et Syrie dévastées par les séismes de lundi, annonce la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez.

Cette enveloppe supplémentaire va en grande partie (4 millions d’euros) aller au fonds humanitaire dit « cross-border » pour la Syrie, un fonds créé par les Nations Unies il y a plusieurs années et qui vise à permettre à des organisations locales de fournir de l’assistance au-delà des frontières et lignes de conflit. Un autre million sera ajouté à des fonds prévus pour le Fonds d’urgence pour les réponses aux catastrophes (Disaster Response Emergency Fund, DREF) de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

Ces fonds soutiennent avant tout des organisations locales qui connaissent le terrain et peuvent y être efficaces dans l’immédiat, souligne le cabinet de la ministre.