Comment aider les victimes du séisme? « Privilégiez les dons en argent »

Face au terrible séisme qui frappe la Syrie et la Turquie, plusieurs organisations humanitaires retroussent les manches et lancent un appel à l’aide. Comment aider les victimes le plus efficacement possible?

Confrontés au froid et au mauvais temps, les survivants auront besoin d’ »abris, d’eau, de nourriture, de vêtements chauds, de soins, indique Caritas International. Le double séisme qui a fait plus de 9.500 morts pourrait toucher 23 millions de personnes, estime l’OMS.

Caritas International déconseille toutefois d’envoyer du matériel depuis la Belgique. Ce n’est pas la manière la plus efficace d’agir, car l’essentiel est disponible sur place, précise-t-il. « Le but est de récolter un maximum de fonds et de faire parvenir cela le plus rapidement possible aux partenaires pour faire des achats sur place. Cela va plus vite, c’est plus efficace et moins cher ». Le message à la population est donc: privilégiez les dons en argent, indique Sébastien Dechamps, coordinateur humanitaire chez Caritas International, au micro de la RTBF. Les dons peuvent être effectués sur le site.

200 millions d’euros

Mardi, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a évalué les besoins d’aide pour ses opérations à environ 200 millions d’euros, selon un de ses responsables. Lundi soir, elle avait lancé un appel d’urgence aux dons de quelque 70 millions d’euros depuis Genève. Mais une évaluation pendant les heures suivantes exige de revoir à 200 millions cette requête, a précisé un porte-parole mardi.

En plus de tenter de retrouver des survivants et aider les blessés, les Croissants-Rouges turc et syrien doivent trouver un abri pour 250.000 personnes, a affirmé mardi à Genève un représentant de la FICR depuis la Turquie.

Tous les dons financiers effectués en Belgique contribueront directement à aider les équipes de la Croix-Rouge sur place. Les dons sont les bienvenus sur le compte d’urgence BE72 00000000 1616 ou peuvent se faire directement en ligne sur www.croix-rouge.be

Médecins sans Frontières en Syrie

MSF a communiqué sa prise en charge de centaines de personnes dans les centres de santé qu’elle pilote ou soutient. L’ONG a aidé immédiatement plus de 20 d’entre eux dans les régions d’Idlib et Alep en Syrie, durement frappées par le séisme. Elle a également administré du matériel médical d’urgence et une assistance aux déplacés. Pour faire un don, rendez-vous sur son site.

Venir en aide aux enfants syriens et turcs

Unicef Belgique lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux enfants syriens et turcs. Les équipes du fonds des Nations unies pour l’enfance travaillent 24 heures sur 24 afin de fournir une aide humanitaire aux enfants et à leurs familles touchés par la catastrophe.

Ces séismes « surviennent dans un contexte déjà très difficile où des milliers d’enfants et leurs familles sont très vulnérables en raison d’un hiver rigoureux, d’une grande précarité économique et de nombreux malheurs vécus depuis 12 années de guerre », a déclaré le porte-parole d’Unicef Belgique, Philippe Heron.

L’Unicef se concentre notamment sur la distribution d’une aide alimentaire d’urgence et l’approvisionnement en eau potable. L’organisation évalue également l’ampleur des dégâts subis par les établissements scolaires afin de permettre aux élèves de retrouver le plus rapidement possible les bancs de l’école. Enfin, l’Unicef protège également les enfants qui se retrouvent séparés de leur famille ou non accompagnés. Les dons peuvent être effectués via le site de l’Unicef.

Donner du matériel ?

Les Bruxellois qui préfèrent tout de même donner du matériel peuvent déposer des biens de première nécessité (couvertures, langes, produits hygiéniques, tentes), entre 10h00 et 18h00, devant le Palais 11, situé avenue de l’Esplanade.

Les biens collectés seront directement acheminés vers la Turquie, dans les provinces et les zones les plus touchées par le séisme via l’ambassade turque de Belgique et diverses associations turco-belges bruxelloises. Les biens collectés seront amenés en Turquie par voie routière. « Plusieurs camions ont déjà été chargés lundi », explique Sevket Temiz, député bruxellois et coordinateur de la collecte de biens. « La situation est catastrophique et les conditions météo glaciales. Des chutes de neige ont été observées à proximité des lieux touchés », poursuit le député. Les associations appellent donc à donner en priorité des biens qui peuvent permettre aux personnes sur place de se réchauffer (sacs de couchage, couvertures). (Avec Belga)