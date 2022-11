Pourquoi Ahmed Laaouej trouve qu’on peut être socialiste sans travestir les faits

Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Ahmed Laaouej ? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marqué, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, « Le sens de sa vue ».

Il est un enfant de la mine et de l’Action commune. Ahmed Laaouej, marqué par l’accident qu’avait subi son père au charbonnage, et par la solidarité, notamment syndicale, qui avait entouré sa famille à ce moment, aime se rappeler les « mélopées envoûtantes » de Farid Al Atrache, qu’écoutaient ses parents sur la grosse radio familiale. Ce licencié en droit dit s’appliquer la discipline intellectuelle de Julien Benda, et ses « valeurs cléricales » (justice, raison et présentées dans le mythique essai La Trahison des Clercs. C’est, peut-être, ce qui lui permet de se montrer « un peu sec » vis-à-vis de François Hollande (« Mitterrand a fait un tournant après deux ou trois ans. Mais j’ai l’impression que Hollande, il ne lui a pas fallu six mois« ). Et beaucoup plus tendre avec un film culte des années quatre-vingt, que vous pourrez découvrir en cliquant ci-dessous.

Après Paul Magnette (PS) et François De Smet (DéFI), Zakia Khattabi (Ecolo), Raoul Hedebouw et Marie-Christine Marghem, c’est Ahmed Laaouej qui fait entendre le sens de sa vue au Vif.



