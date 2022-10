Le jour où l’institutrice a écrit « elle est brutale » dans le journal de classe de Marie-Christine Marghem

Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Marie-Christine Marghem ? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marqué, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, « Le sens de sa vue ».

Le combat rapproché, j’aime ça« , dit l’ancienne ministre de l’Energie, députée MR et actuelle présidente du MCC. Ca remonte, dit-elle, à ses premiers mois d’école, où des garçons voulurent « lui faire sentir qu’elle était différente ». Ils s’en sortirent avec quelques coups, et elle aussi. « Qui s’y frotte s’y pique. Charles Michel m’a dit un jour qu’il ne fallait pas s’y frotter pour s’y piquer », raconte-t-elle encore.

Fascinée par la rigueur et le courage de Raymond Aron, subjuguée par la quête de justice d’Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo, Marie-Christine Marghem s’apaise par la grande musique. « On peut avoir une partie de sa vie dans le combat et une autre dans l’harmonie. Le matin, quand je me lève, je suis comme un croisé qui prend son armure, ses épées, et quand je termine ma journée, je suis dans l’harmonie », explique celle que transporte, notamment, le concerto pour clarinette de Mozart.

Après Paul Magnette (PS) et François De Smet (DéFI), Zakia Khattabi (Ecolo), et Raoul Hedebouw, c’est Marie-Christine Marghem qui fait entendre le sens de sa vue au Vif.



Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

