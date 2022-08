Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Zakia Khattabi, ministre du Climat ? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marqué, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, « Le sens de sa vue ».

« On n’a jamais eu le sentiment, de là où je viens, de pouvoir changer les choses. On les subissait », raconte l’écologiste bruxelloise, dont la lecture d’un classique de la sociologie a changé la vie. Elle pense chaque jour à une chanson de Jean-Jacques Goldman qui met « sa militance » en danger. Très émue quand elle se met à lire des passages d’Edouard Louis qui lui font penser à ses parents, elle a, à cet égard, plein de choses à demander à Bart De Wever et à Theo Francken…

Après Paul Magnette (PS) et François De Smet (DéFI), c’est Zakia Khattabi (Ecolo) qui fait entendre le sens de sa vue au Vif.

Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

