Pourquoi Raoul Hedebouw adore une scène culte des « Trois Frères », le film des Inconnus

Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Raoul Hedebouw, président du PTB ? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marqué, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, « Le sens de sa vue ».

Dans le film culte des Inconnus (1995), les trois frères se retrouvent face à un notaire, qui les humilie froidement en usant d’un incompréhensible jargon juridique. »Cette scène, que j’adore parce qu’après ils se lèvent et lui foutent des torgnoles, c’est le symbole d’une colère de classe, qui existe pour des raisons économiques, mais aussi de langage », explique Raoul Hedebouw. « Bon, c’est pas un film pour faire la révolution non plus hein! », ajoute le président du PTB, qui, quelques mois avant la sortie des Trois Frères, animait le mouvement de grève étudiante de 1994, « qui a fait de moi un dirigeant ». De son adolescence rageuse, il a gardé l’envie de « couper les couilles du porc », comme le proposait NTM. Et cet admirateur du tacticien et révolutionnaire Nelson Mandela a trouvé un moyen « d’emmerder Georges-Louis Bouchez »…



Après Paul Magnette (PS) et François De Smet (DéFI), Zakia Khattabi (Ecolo), c’est Raoul Hedebouw qui fait entendre le sens de sa vue au Vif.

