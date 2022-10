Et si, à la manière de la Nasa lors de la mission Dart, il était possible de faire dévier de leurs trajectoires les astéroïdes Poutine ou Bolsonaro ?, s’interroge François-Xavier Druet.

Peut-être vous êtes-vous réjoui du succès de la mission Dart, organisée il y a peu par la Nasa. Un vaisseau spatial, à peine de la taille d’une voiture, a été lancé à plus de 20.000 km/h contre l’astéroïde Dimorphos, à onze millions de km de la Terre. Le but – atteint – était de détourner l’aérolithe de sa trajectoire. Nous respirons : si un congénère de Dimorphos menace un jour notre Terre, il sera envisageable de détourner de nous son attention.

Pourquoi dès lors, me suis-je dit, n’obtient-on pas le même résultat avec certaines stars qui ont, elles, les pieds sur notre Terre et dont la trajectoire s’oriente vers des périls extrêmes ? Pourquoi aucun impact n’arrive-t-il à les faire dévier de leur ligne dévastatrice ?

Le cas le plus récent de ces météorites humains que rien n’arrête n’est autre que le Brésilien Bolsonaro, que le vaisseau Lula risque de ne pas percuter de façon assez décisive et qui va peut-être offrir au Brésil un second mandat aussi calamiteux que le premier. Et ce « Trump des Tropiques » nous renvoie forcément au prototype original, le Trump qui intoxique les États-Unis et que les accusations de fomenteur de coup d’État et de fraudeur fiscal à grande échelle ne vont peut-être pas empêcher de reprendre en 2024 son travail de démolition.

Mais depuis quelques mois, l’attention et l’inquiétude universelles se focalisent surtout sur l’astéroïde Poutine qui pourrait bien écraser la Terre en s’écrasant sur elle. Jusqu’ici, aucun obstacle, aucun projectile n’a pu contenir ni même infléchir sa ruée de plus en plus effrénée vers un pouvoir absolu et meurtrier.

Ce diplômé en droit, fonctionnaire du KGB, adjoint du maire de Leningrad, premier ministre de Boris Eltsine, président par intérim, puis président élu en mars 2000, a gravi tous les échelons jusqu’à un sommet qu’il a dès lors prétendu ne plus jamais quitter. Après les deux mandats autorisés par la Constitution russe, il a cédé la place à condition de devenir premier ministre. Il a repris en 2012 la présidence de la Fédération de Russie. En 2020, cet expert en pseudo-référendums a fait approuver une nouvelle Constitution qui lui permet de monopoliser le pouvoir jusqu’en 2036.

Depuis quelques mois et l’agression de l’Ukraine, l’écrasement auquel se plie la Russie met en péril l’ordre mondial. Simple citoyen belge, qui n’ai, à ma connaissance, rien à voir avec la Russie, je subis comme vous tous, les conséquences du caprice arbitraire d’un petit chef d’État. Notre vie quotidienne est perturbée par la flambée des prix et par l’inquiétude de voir le conflit s’étendre, ou même dériver en démence nucléaire.

Comment un peuple – russe en l’occurrence – peut-il s’accommoder, voire se féliciter, d’escorter grâce à des élections bidon un tel individu vers un pouvoir de plus en plus scélérat ?

Notre impuissance personnelle à changer en quoi que ce soit le cours des choses ricoche vers d’autres impuissances : celles de tous ceux qui ont été incapables de faire barrage pour empêcher un nain de se travestir en géant. Comment un peuple – russe en l’occurrence – peut-il s’accommoder, voire se féliciter, d’escorter grâce à des élections bidon un tel individu vers un pouvoir de plus en plus scélérat ? C’est incompréhensible pour la plupart. S’agit-il d’une différence de culture ? Ou du triomphe d’une méthode politique qui combine l’endoctrinement systématique et la répression aveugle ?

Par ailleurs, comment l’ONU, instance internationale par excellence, en vient-elle à se neutraliser elle-même ? Pourquoi est-il impossible d’exclure des Nations Unies la nation qui s’en désolidarise et viole les règles du droit international ? Cela aussi est incompréhensible pour le commun des mortels.

L’astéroïde Poutine finira-t-il par faire exploser la Terre ? Ou l’exemple de la Nasa inspirera-t-il à la fois la vraie Russie – le peuple des réfractaires à Poutine – et l’ONU ? Quelqu’un trouvera-t-il le moyen d’infléchir la trajectoire du nain géant jusqu’aux oubliettes ?

Et si l’intéressé était frappé par une crise d’altruisme ? Rêvons. Il découvrirait à quel point son éclipse servirait (presque) tous les hommes de la planète Terre. Pourquoi un astéroïde menaçant ne pourrait-il pas s’autodétruire ?

François-Xavier Druet, docteur en philosophie et lettres

Le titre est de la rédaction. Titre original: « Y a-t-il des astéroïdes indétournables ?«