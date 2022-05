«La police est en rupture avec le politique, pas avec la population»

Les états généraux de la police (Segpol) ont formulé leurs premières recommandations pour une police plus moderne et plus proche du citoyen. Pour le président du SLFP-Police, Vincent Gilles, cela doit passer par une meilleure accessibilité des agents de terrain aux fonctions dirigeantes.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

Meilleure communication, meilleure organisation, revoir le système d’évaluation des policiers… Que vous inspirent les recommandations formulées par le groupe de travail du Segpol?

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a, dans le cadre de l’accord de gouvernement, deux devoirs essentiels. Le premier, c’est de proposer des articles constitutionnels qui puissent être soumis à révision au cours de la prochaine législature. Devoir rempli puisque ces propositions sont actuellement examinées par les partenaires de la majorité. Le second, c’est d’analyser l’état de la police intégrée. C’est dans cette optique qu’elle a lancé, en mai 2021, les états généraux de la police. Le problème, c’est que les partenaires sociaux ont été quasiment exclus de la première session. Donc, en ce qui me concerne, le Segpol n’est pas un organe mais une nébuleuse qui a pour mission de coordonner un travail de sous-traitance confié au Centre d’études sur la Police (CEP) et au Circle of Police Leadership Belgium (CPL). Au cours de cette première édition, les mots «réforme» et «régionalisation» étaient souvent revenus. Que s’est-il passé ensuite? Durant un an, ces sous-traitants ont travaillé mais, vu l’impatience des syndicats et des députés de la commission intérieure de la Chambre, la ministre a bien senti qu’il était temps de faire le point. C’est ce qui s’est passé le 10 mai. Cette fois, les organisations syndicales ont été invitées à entendre les recommandations de ces deux plateformes, CEP et CPL. Certaines sont intéressantes mais d’autres sont, pour moi, totalement inacceptables.

On nous dit qu’il faut se rapprocher du citoyen en mettant des policiers devant les écoles, mais c’est du vent. Le budget ne suit pas.

Qu’est-ce qui vous choque à ce point?

Le suivi des policiers de leur intégration jusqu’à leur départ à la retraite, notamment. Actuellement, le candidat policier est soumis à une enquête de moralité mais cela s’arrête à la fin de la sélection. Le projet, ici, est de contrôler son comportement tout au long de sa carrière, par tous les moyens possibles. Un point positif, par contre: j’ai le sentiment qu’il n’est plus question de réformer ni même de régionaliser, et que certaines propositions comme la fusion des zones de police rejoignent nos revendications.

Réconcilier la police et le citoyen fait-il aussi partie de vos préoccupations?

Début mai, j’étais en commission intérieure de la Chambre où il était question de la proposition de la députée Vanessa Matz (Les Engagés) de revoir la norme KUL, clé de répartition de la capacité policière entre les communes. J’ai expliqué que notre position était sans doute la plus polémique: si les élus communaux ne sont pas capables de mettre plus d’argent pour mettre en œuvre le pouvoir qu’ils exercent sur la police, ils ne devraient pas être en droit d’exercer ce pouvoir. En réalité, on sait très bien que cette révision du financement est condamnée d’avance. Les partenaires de la majorité ne veulent pas en entendre parler parce que ça causera plus de frustration parmi les zones qui y perdront que de bonheur dans la «maison». En ce qui concerne les missions de la police, il existe un texte qui s’intitule la CP01 et qui explique ce que doit être le service policier à la population et la présence policière dans les quartiers, les villages et les grandes villes. Or, depuis des années, on assiste à un désinvestissement complet. On nous dit qu’il faut se rapprocher du citoyen en mettant des policiers devant les écoles, mais c’est du vent. Le budget ne suit pas.

Vincent Gilles, président du SLFP-Police. © BELGA IMAGE

Problème de subsides, d’effectifs aussi. Pourtant, les campagnes de recrutement n’ont pas manqué ces dernières années…

En 2011, le gouvernement Di Rupo avait plafonné le recrutement annuel à mille équivalents temps plein. A l’époque, il manquait trois cents agents pour compléter le cadre, aujourd’hui c’est au moins 5 800. En 2014, Joëlle Milquet (CDH), ministre de l’Intérieur, avait réussi le tour de force de faire monter les effectifs à 1 400 ETP. Mais comme les présidents des collèges des zones locales soutenaient qu’ils n’avaient pas de quoi financer ces engagements, ils n’ont pas recruté. Au final, ces quatre cents ETP sont partis à la police fédérale, qui n’avait pas plus de budget pour les payer. En 2015, le gouvernement Michel a fixé la barre à huit cents ETP. S’il avait campé sur ses positions, on serait aujourd’hui à sept mille policiers manquants mais le terrorisme est passé par là… Résultat: en 2019, on en était à environ 1 200 ETP. Pour en revenir aux campagnes de recrutement, il est vrai qu’elles avaient autrefois un effet positif mais ça ne semble plus être le cas aujourd’hui. En 2014-2015, on dénombrait quatorze mille candidats policiers. Aujourd’hui, ils ne sont plus que huit mille. Les jeunes ont compris qu’être flic, c’est risquer de se prendre une balle ou un coup de couteau et qu’en faisant du secrétariat dans le privé, ils gagneront 300 à 400 euros net de plus par mois.

La crise de vocation est-elle aussi liée à la dégradation de l’image du métier?

En revenant sur ces deux dernières années, je dirais qu’au début de la pandémie, lorsque la population ne prenait pas les mesures Covid très au sérieux, le travail des policiers était moqué. Par la suite, il y a eu un basculement dans l’opinion publique. Je pense que l’image de la police auprès des citoyens n’est pas plus mauvaise après le Covid qu’avant. Par contre, celle que les policiers ont d’eux-mêmes s’est terriblement dégradée.

Parce qu’ils n’ont plus le temps d’effectuer des missions de proximité?

Non, ils sont toujours au contact des citoyens, qu’il s’agisse des jeunes dans les quartiers de Molenbeek ou des personnes âgées dans une commune du Brabant wallon. Par contre, ils constatent qu’ils sont de moins en moins nombreux, que les commissariats ferment les uns après les autres et que la charge de travail augmente. Surtout, ce qui les énerve terriblement, c’est l’attitude hypocrite du monde politique en général, des ministres fédéraux aux bourgmestres.

Il ne s’agirait donc pas d’une rupture avec la population mais avec le politique…

Tout à fait. Et seul le politique semble ne pas s’en rendre compte. Les bourgmestres ne vont jamais au contact des policiers, auprès des agents de quartier – qui n’y sont souvent plus parce qu’ils doivent venir en aide au service d’intervention, en manque d’effectifs. Quant aux officiers supérieurs, ce sont des universitaires qui ne connaissent pas le terrain. Beaucoup sont uniquement préoccupés par leur carrière.

Il faudrait ne nommer à la tête des zones que des policiers ayant commencé en bas de l’échelle?

Imaginons qu’on dise que les futurs officiers supérieurs doivent être des gens qui viennent du cadre de base ou du cadre moyen par promotion sociale. Au moins, ils auraient au minimum douze ans d’expérience de terrain. A l’heure actuelle, les cadres proviennent pour 80% d’écoles d’officiers dont ils sortent après 22 mois avec le grade de commissaire. Ensuite, ils cherchent les zones les plus peuplées et préparent tranquillement leur brevet de direction. La police est toujours un ascenseur social mais l’accès au dernier étage est limité pour les gens de terrain. Ce qui est anormal.