Comment le bonus pension de Karine Lalieux vous ferait perdre de l’argent

La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) veut donner 22.650€ aux travailleurs qui continuent à bosser 3 ans après leur retraite anticipée. Une mesure qui permet de réaliser les économies demandées par la Commission européenne, selon la ministre. En réalité, ces économies se feraient sur le dos desdits travailleurs…

La réforme des pensions est ressortie une énième fois du frigo de la Vivaldi. La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) remet son projet sur la table des négociations, où elle espère que les sept convives gouvernementaux viendront s’asseoir pour discuter du nouveau bonus pension. « Ce ne sera pas la réforme de la droite. Ce sera une réforme équilibrée dans le cadre d’un compromis à sept partis », a affirmé la ministre sur les ondes de La Première.

Karine Lalieux pense avoir trouvé la mesure qui pourrait satisfaire l’ensemble des partenaires de la majorité. Un bonus pension de 22.650€ pour les personnes qui décideraient de travailler 3 ans au-delà de leur pension anticipée. En juillet 2022, la première mouture de la réforme prévoyait un bonus de 2€ brut par jour supplémentaire presté. « A la place, explique la ministre des Pensions, on propose d’offrir à tous les travailleurs un montant net (7.550€ par année supplémentaire prestée, NDLR) sous forme de capital. Cela coûte moins cher à l’Etat et permet aux citoyens qui souhaitent travailler plus longtemps de savoir plus facilement ce qu’ils gagneront ».

Le bonus pension de Karine Lalieux, une perte d’argent pour les citoyens

Un projet louable sur papier, mais rattrapé par la réalité des chiffres. En effet, l’économiste Jean Hindriks (UCLouvain) estime que 22.650€ ne constituent pas un montant suffisant pour inciter à travailler après la retraite anticipée. Les travailleurs perdraient selon lui de l’argent, comparé au premier bonus de 2€ brut par jour proposé par la ministre. « Au lieu de recevoir une rente de 1400€ chaque année de ses 62 ans à ses 82 ans (28.000€ au total), on propose aux gens de recevoir 22.000€ à leurs 65 ans. Non seulement vous recevez moins, mais en plus il faut faire attention à ne pas les dépenser trop vite ».

Karine Lalieux rappelle que l’instauration d’un bonus pension pour la retraite anticipée fait partie de l’accord de gouvernement. Alexander De Croo, de son côté, ne veut pas rouvrir la boite de Pandore tant que les partis ne sont pas d’accord autour de la table. Le Premier ministre a déclaré qu’il n’y aurait pas de débat en kern sur cette mesure avant qu’elle ne fasse consensus.