Taxe sur les surprofits des entreprises énergétiques: Electrabel et Luminus introduisent un recours

Alors que ce jeudi était la date-butoir pour introduire un recours contre la taxe sur les surprofits des producteurs d’électricité, un des outils mis en place par le gouvernement De Croo pour capter les bénéfices excédentaires réalisés dans le secteur de l’énergie à la suite de la flambée des prix, plusieurs recours ont été déposés ces derniers jours devant la Cour Constitutionnelle, écrit vendredi le journal L’Echo.

Electrabel, le plus gros contributeur à cette taxe, a introduit un recours mercredi, de même que Luminus. Ils ne sont pas les seuls puisque la fédération des entreprises du gaz et de l’électricité, la Febeg, a fait de même, avec à ses côtés Ode, la fédération du secteur du renouvelable en Flandre, et Wind4Wallonia, la coopérative éolienne créée par Electrabel.

La société éolienne Eoly Energy, créée par le groupe Colruyt, a elle aussi introduit un recours, tout comme un petit acteur actif dans la biomasse, 2Valorise Ham, la SPRL Rouge Lux, qui utilise la cogénération pour chauffer ses serres de fruits et légumes, ou la coopérative Biospace, une société de méthanisation familiale.