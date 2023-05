Le nucléaire en Belgique, vraiment indispensable? « L’énergie atomique n’est pas la solution miracle »

Près de la moitié de notre électricité est produite grâce au nucléaire. A ce titre, l’atome est quasi incontournable. Pourtant, l’électricité, majoritairement produite via le nucléaire, représente moins d’un cinquième de l’énergie finale consommée en Belgique.

La Belgique peut-elle se passer du nucléaire ? D’après nos confrères du Soir, le MR, par la voix de son président Georges-Louis Bouchez, souhaiterait interdire le démantèlement des réacteurs nucléaires de Tihange 2 et Doel 3. Le président des libéraux francophones veut pouvoir les relancer, « étant donné le risque de manque de capacité de production électrique ». Selon Bouchez, « la consommation d’électricité pourrait augmenter de 50 % en 2035 par rapport à aujourd’hui ». Partant de ce constat, la formation politique du Montois déposera une proposition dans le courant de la semaine à la Chambre.

Le nucléaire, important pour la production d’énergie

Mais à quel point la Belgique dépend de l’énergie nucléaire ? Début janvier, le gestionnaire du réseau électrique Elia a sorti un rapport sur la production d’électricité en Belgique en 2022. Le consulter permet de voir avec quelle énergie est produite l’électricité. Il s’avère que près de la moitié de notre électricité (47,3%) est produite grâce au nucléaire. La deuxième source importante est le gaz, qui représentait plus d’un quart de la production électrique (26,9%) l’an dernier. A noter aussi la part de plus en plus importante du renouvelable. Si on additionne le solaire et l’éolien (onshore et offshore), on obtient presque 20% du mix électrique. C’est 3% de plus qu’en 2021 et un record national.

Le nucléaire, moins important pour la consommation d’énergie

Au niveau de la production d’électricité, le nucléaire est quasi incontournable. Mais qu’en est-il de son utilisation pour les autres besoins énergétiques ? Pour le savoir, il faut se tourner vers les derniers chiffres du SPF Economie sur la consommation finale d’énergie, qui valent pour l’année 2021. L’électricité représente 17,3% de la totalité d’énergie consommée dans notre pays. Elle est largement dépassée par les combustibles fossiles, qui représentent en tout 75,4% de la consommation finale d’énergie, soit plus de trois quart de l’ardoise énergétique.

Ce constat n’est pas anodin : « Le nucléaire sert avant tout à produire de l’électricité », pointe Fabienne Collard, spécialiste des questions énergétiques au sein du Crisp. « Cela signifie que l’énergie utilisée pour le chauffage, pour l’industrie et pour le transport provient en grande partie des combustibles fossiles, et dans une moindre mesure du renouvelable. J’estime qu’on étouffe le débat énergétique en Belgique en abordant surtout la question nucléaire, qui revêt une dimension politique importante, presque philosophique »

Quant à l’avenir du nucléaire, Fabienne Collard est catégorique. « L’énergie atomique n’est pas la solution miracle. Au niveau mondial, il y a un peu plus de 400 réacteurs nucléaires. Ceux-ci fonctionnent avec de l’uranium 235, une ressource qui ne sera plus disponible d’ici une centaine d’années ».