Dernier jour pour remplir sa déclaration sur Tax-on-web: nos astuces

Ceux qui souhaitent encore remplir et déposer eux-mêmes leur déclaration d’impôt via Internet doivent commencer à se dépêcher. Ce vendredi à minuit, le délai pour la déclaration via Tax-on-web expire.

Les déclarations fiscales sur papier devaient être envoyées avant le 30 juin. Seuls ceux qui font remplir leur déclaration de revenus par un comptable ou un conseiller fiscal bénéficient encore d’un sursis. Ils peuvent soumettre les déclarations de leurs clients jusqu’au 30 septembre inclus.

Ceux qui soumettent leur déclaration trop tard risquent de se voir infliger une amende ou de voir leurs impôts augmenter.