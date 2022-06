Comment payer le moins d’impôts possible ? En maximalisant les dépenses déductibles. Explications.

Jadis, quand il remplissait sa déclaration fiscale (délai au 30 juin cette année pour la déclaration papier, au 15 juillet par Tax-on-web, au 17 octobre pour les sociétés), le contribuable pouvait s’appuyer sur une panoplie de dépenses déductibles ou donnant droit à une réduction d’impôt. Il n’en reste plus grand-chose.

Les premières sont «des dépenses effectuées pendant la période imposable qui viennent en déduction des revenus nets imposables». Il s’agit notamment des frais professionnels. Les secondes sont des dépenses qui peuvent être déduites des impôts à payer. Autrement dit, si leur montant est plus élevé que l’impôt dû, il n’y a ni remboursement ni report. Dans cette catégorie, on trouve essentiellement les titres-services, les frais de garde d’enfants (et de parents) mais aussi, depuis peu, les primes d’ assurance défense en justice et les bornes de recharge pour véhicules électriques installées à domicile.

Vincent Van Peteghem, ministre des Finances, a annoncé son intention «d’opérer progressivement un glissement des formes de rémunération alternatives vers une rémunération en cash». Bientôt la fin des avantages extralégaux? © belga image

Les titres-services ne sont accessibles qu’aux particuliers (pas aux entreprises) pour payer leur aide-ménagère, le repassage, le transport de personnes à mobilité réduite. Ils coûtent 9 euros pièce et procurent un avantage fiscal qui varie selon la Région où vous habitez le 1er janvier de l’année qui suit celle où vous les avez achetés. A Bruxelles, la réduction d’impôt s’élève à 1,35 euro pièce sur les 163 premiers titres achetés, soit un maximum de 220 euros par personne et par an (le double si vous vivez en couple).

En Wallonie, c’est 0,9 euro sur chacun des 150 premiers chèques, pour un avantage fiscal de maximum 135 euros (270 euros par ménage). En Flandre, le gain fiscal est de 1,8 euro sur les 170 premiers titres achetés, soit une économie de 306 euros par personne, 612 euros à deux. C’est plus du double de la Wallonie!

Un salarié qui fait usage des frais réels est plus rapidement éligible à un contrôle fiscal. Il doit pouvoir tout justifier.

Si en plus des titres-services, vous utilisez des chèques ALE (agence locale pour l’emploi) ou de proximité, qui permettent de payer des petits travaux ou dépannages, les plafonds de déduction valent pour ces deux dépenses cumulées. Le montant additionné des chèques de proximité et titres-services est cependant plafonné à 1 530 euros par personne pour l’ensemble des chèques achetés en 2021. A nouveau, l’avantage fiscal qui y est lié diffère selon la Région. A Bruxelles, les chèques ALE donnent droit à une réduction de 15%, soit un avantage fiscal maximal de 229,50 euros. En Wallonie, elle s’élève à 30% (max. 459 euros). En Flandre, où l’on parle de chèques de proximité, l’avantage fiscal s’élève à 20% (306 euros max.).

Autre case à cocher dans cette catégorie: les frais de garde de personnes à charge. Vous pouvez déduire les dépenses investies pour garder vos enfants de moins de 14 ans hors des heures scolaires, qu’ils aient fréquenté une garderie, une crèche, un stage ou un camp scout. Avantage fiscal pour l’exercice en cours: 45% d’un montant plafonné à 13,70 euros par jour de garde sur toute l’année (75% pour certains isolés au revenu modeste). Soit une économie d’impôt de 6,165 euros/jour. Cela vaut également pour les familles recomposées, qui peuvent choisir à qui s’applique la réduction d’impôt.

Des frais relatifs à un immeuble d’habitation acquis par la société et mis à disposition de ses dirigeants peuvent être remis en cause par le fisc. © getty images

Le fait d’avoir des enfants à charge permet aussi d’augmenter la «quotité exemptée», la première tranche de revenus taxée à 0% (au lieu de 25%) dans notre système d’impôts progressifs. Elle atteint cette année 9 270 euros par personne et peut être majorée de 1 650 euros pour un enfant à charge, 4 240 euros pour deux enfants, etc. jusqu’à une majoration de 5 860 euros par enfant au-delà du quatrième. Si vous avez, par exemple, trois enfants à charge, vous ne payez pas d’impôt sur les premiers 18 770 euros de vos revenus, soit une économie de 2 375 euros. Différents cas particuliers (personne isolée, enfants de moins de 3 ans sans frais de garde, etc.) permettent d’augmenter ces montants (infos sur finances.belgium.be).

On peut se servir d’une société comme d’une tirelire qui permet des économies fiscales intéressantes après un certain temps.

Ce qu’on sait moins, c’est que les ascendants (parents, grands-parents) peuvent aussi être «à charge». Tout comme des descendants (petits et arrière-petits-enfants), des «collatéraux» (frère, sœur, demi-frère, demi-sœur) et même une tante ou un parrain si il ou elle vous avait à charge quand vous étiez enfant. Si ces personnes ont plus de 65 ans, vous pouvez ajouter cette année 4 940 euros à votre quotité exemptée.

Enfin, sachez encore que vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 45% d’un montant plafonné à 1 500 euros (soit 675 euros) si vous avez installé une borne de recharge pour véhicule électrique à votre domicile après le 1er septembre 2021. Et dans le but de stimuler les Belges à souscrire une assurance défense en justice, un coup de pouce fiscal permet de déduire 40% de votre prime annuelle plafonnée à 310 euros par an, soit une économie de 124 euros maximum.