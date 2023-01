Pourquoi l’ordinateur de bureau fait son grand come back

L’ordinateur de bureau ou fixe s’affiche dans les magasins d’informatique et de multimédia en Belgique. Plusieurs chaînes de magasins réservent un rayon dédié à ces ordinateurs de taille et les ventes repartent à la hausse. Qu’est-ce qui justifie cette tendance ? Qui est la clientèle du PC fixe ?

L’ordinateur de bureau est de retour à la maison, après avoir cédé la place à d’autres écrans, plus petits et plus mobiles. Dans les magasins d’informatique et de multimédia, le PC fixe a bien sa place. Ces derniers temps, les jeunes achètent un ordinateur de bureau parce qu’ils sont bien informés sur sa capacité et sa performance. Surtout, ils en ont besoin pour jouer.

A la recherche d’un PC sur mesure

Jad, élève en cinquième secondaire, a demandé à sa famille de lui donner l’argent pour Noël. Il a économisé 1200 euros. Il voudrait acheter les pièces en ligne pour monter son PC sur mesure. Sa mère lui conseillait un ordinateur portable, mais lui veut un fixe: dans sa classe de 24 élèves, plus que la moitié en ont un. Au magasin informatique du quartier, le vendeur leur explique qu’il en vend un ou deux par semaine. Le prix oscille entre 1500 et 3000 euros.

La tendance confirmée

Alexi, le gérant d’un magasin Krëfel bruxellois, confirme le phénomène. « Le gaming est à l’origine de cette tendance qui augmente tous les jours ». Il vend cinq PC fixes par semaine et il a des commandes pour les mois prochains. Ces ordinateurs coûtent au moins 1200 euros sans les autres accessoires (écran, clavier et souris). Le prix des PC varie selon les pièces demandées par le client. « Cela peut aller jusqu’à 4500 euros, même plus ». Le prix des pièces pour monter un PC de bureau dépend de la demande de la clientèle. Alexi explique que les pièces de l’ordinateur se distinguent en qualité, en performance et en capacité de stockage. Le client choisit le processeur, la carte mère, la carte graphique, la mémoire, le stockage SSD, le stockage HDD, le refroidissement, l’alimentation et le boitier, selon ses besoins. La tendance est à l’achat de toutes ces pièces en ligne.

Daan Vanden Drieffche, administrateur comptable à la société Tones, qui assemble des ordinateurs fixes, explique qu’en décembre 2022, la société a vendu plus que 60 ordinateurs de bureau composés par les clients eux-mêmes. Sébastien, gérant de l’enseigne Microcity, confirme que ce marché est en progression. « Pour les jeunes, le fait de sélectionner les pièces permet d’optimiser les coûts. » Toutes les semaines, ils préparent trois ou quatre PC fixes et que «tout dépend des sous des gens, de leur passion. Ils peuvent demander de grosses machines, une carte graphique à 1000 euros, un processeur très haut de gamme pour des tâches multimédias gourmandes, un écran LCD 2000 pouces. »

Le PC gamer

Le porte-parole de MediaMarkt explique : “Les ordinateurs ont été très demandés ces dernières années. Cette demande accrue est principalement due à l’augmentation du travail à domicile. Actuellement, nous constatons que la demande globale d’ordinateurs est légèrement en baisse par rapport à l’année dernière, et que la demande se déplace vers les ordinateurs de gaming de bureau (et non portables). Plus de la moitié des ordinateurs de bureau vendus sont des ordinateurs de gaming, ce qui signifie que les gens examinent de près les performances potentielles des ordinateurs lorsqu’ils souhaitent en acheter un. Les clients qui préfèrent un ordinateur de bureau pour le gaming font ce choix pour obtenir une performance maximale.”

Ce retour en grâce de l’ordinateur fixe est lié au succès du jeu vidéo et du streaming. « Quand ils arrivent chez nous, les jeunes savent très bien ce qu’ils veulent. Ils vont en ligne, apprennent des tutorats. Des guides existent pour les ‘nuls’. Ainsi, ils s’informent sur la capacité des pièces de l’ordinateur et même comparent les prix. Ils veulent customiser une configuration PC gaming selon leurs besoins », souligne Sébastien (Microcity).

Selon Alexi, « les réseaux sociaux ont développé ce phénomène » chez les jeunes. Aussi, « les jeux se développent, ils évoluent en taille et exigent des ordinateurs performants. Un jeune veut un ordinateur qui suit ce développement, qui peut supporter les graphismes bien plus élaborés. »

Le PC fixe, un investissement

K. D., responsable du rayon informatique chez Mediamarkt, explique que ces PC performants sont faits pour les jeux vidéo, mais aussi pour les montages, l’architecture et le streaming en direct. Selon lui, « ces PC tiennent le coup et ne lâchent pas. » Sébastien pense aussi que l’ordinateur fixe a plusieurs avantages que les jeunes comprennent bien. Le grand nombre de PC portables à réparer explique aussi la tendance.

K. explique que « ces machines peuvent avoir une longue durée de vie, de 7 à 10 ans. Le client peut à tout moment changer une pièce, upgrader son PC progressivement sans avoir à tout changer. Il ne doit pas tout substituer ». Les jeunes clients choisissent le PC de bureau parce que c’est un investissement sur le long terme.

Nahida Jabak