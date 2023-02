Schaerbeek: Michel De Herde inculpé pour viols sur mineur et détention d’images pédopornographiques

L’ex-échevin de Schaerbeek, Michel De Herde (Défi) est inculpé pour viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques.

Michel De Herde, l’échevin schaerbeekois de l’Instruction publique (Défi) en congé de ses compétences depuis novembre 2022, est inculpé pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur mineur de plus de 16 ans et pour détention d’images pédopornographiques, a indiqué le parquet de Bruxelles lundi, confirmant une information de La Dernière Heure. Il sera auditionné par le juge d’instruction mardi, selon La Dernière Heure. Le magistrat décidera ensuite de maintenir son inculpation ou non.

Cette nouvelle inculpation date de vendredi, selon le quotidien. Elle s’ajoute à une précédente inculpation de l’élu pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes. Celle-ci date de novembre dernier. Elle a fait suite à une plainte déposée par une étudiante pour viol contre De Herde. Quelques mois plus tôt, une autre plainte avait été déposée contre lui par sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo), échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances à Schaerbeek. Elle avait affirmé que Michel De Herde avait tenu des propos sexistes à son égard, mais aussi d’avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d’un conseil communal en octobre 2021. Michel De Herde a toujours nié ces accusations. À la suite de cette inculpation, le Collège de la commune de Schaerbeek avait décidé d’écarter Michel De Herde et ses fonctions ont été reprises par ses collègues.

« Totalement infondées »

Michel De Herde a communiqué lundi une déclaration via ses avocats. « Par la voix de ses conseils, Michel De Herde déplore vivement une nouvelle violation du secret de l’instruction. Ce principe est fondamental pour qu’un tel dossier puisse être instruit sereinement et sérieusement. Certains tentent de l’instrumentaliser, par médias interposés, en foulant aux pieds la présomption d’innocence« , détaille le communiqué, transmis par Me Julien Uyttendaele.

« Quelle que soit l’issue de cette procédure, la réputation de Michel De Herde sera ternie par de telles fuites, et ce jusqu’à la fin de ses jours. Il ne fait guère de doute que c’est l’objectif recherché par ceux qui sont à l’origine de cette fuite. Michel De Herde maintient solennellement que ces accusations sont totalement infondées et entend démontrer son innocence dans le cadre strict de la procédure judiciaire », exposent les avocats.

La question de l’exclusion sera posée au comité des sages de DéFI

La direction de DéFI a, dans un communiqué, affirmé avoir appris par voie de presse les nouvelles inculpations à l’encontre de Michel De Herde. « Les nouveaux éléments relatés dans les médias sont d’une telle gravité, que le comité des sages, l’organe chargé du respect de la déontologie de DéFI, va se réunir en urgence, à la demande du président et du secrétaire général du parti. Ce, conformément aux dispositions statutaires. Bien que la présomption d’innocence reste de mise, la question de son exclusion sera posée« , a précisé le parti.

En novembre dernier, ce comité avait déjà décidé à titre conservatoire et provisoire, de suspendre Michel De Herde du droit de vote et d’éligibilité dans les instances centrales et locales du parti.

Les collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek avait alors décidé pour sa part de mettre l’échevin de l’Enseignement et des Finances en congé de l’ensemble de ses compétences.