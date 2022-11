Schaerbeek: l’échevin Michel De Herde inculpé pour faits de moeurs et remis en liberté

A la suite d’une perquisition ce lundi, Michel De Herde, l’échevin du Budget de la commune bruxelloise a été inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle mais laissé en liberté sous conditions.

L’échevin Michel De Herde (LB – DéFi), échevin du Budget et de l’Instruction publique à Schaerbeek, a été inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes, a indiqué ce mercredi après-midi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de la RTBF. Après avoir été entendu par le juge d’instruction, Michel De Herde a été remis en liberté sous conditions.

Michel De Herde, échevin à Schaerbeek depuis une trentaine d’années, fait l’objet d’une plainte pour viol depuis septembre, déposée par une étudiante. Une première plainte avait été déposée à son encontre quelques mois plus tôt par l’échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo). Celle-ci a accusé son collègue d’avoir tenu des propos sexistes envers elle mais aussi d’avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d’un conseil communal en octobre 2021. Michel De Herde a nié toutes ces accusations.

Lundi matin, le juge d’instruction en charge de cette enquête de moeurs a ordonné une perquisition au bureau et au domicile de l’échevin. Des documents ont été saisis et le suspect auditionné. Il a ensuite été inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes, mais laissé en liberté sous conditions.