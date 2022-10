En mai dernier, Sihame Haddioui, conseillère communale Ecolo à Schaerbeek, portait plainte contre l’échevin Michel de Herde (Défi) pour sexisme et attentat à la pudeur. Depuis, l’intéressé n’ayant pas voulu faire un pas de côté, l’élue s’est mise en retrait de la vie politique, ce que dénoncent plusieurs élues Ecolo.

Nous, femmes politiques écologistes, soutenons Sihame Haddioui et toutes les femmes politiques victimes de violences sexistes et sexuelles, qu’elles soient élues, mandataires, collaboratrices ou membres de parti. Nous refusons que les femmes qui osent porter plainte se trouvent livrées à elles-mêmes, sans aucun soutien institutionnalisé. Nous refusons que les partis et les institutions se disent « désemparés ». Nous appelons les acteurs et actrices du monde politique à prendre leurs responsabilités et à apporter collectivement une réponse à la hauteur des valeurs d’égalité.

#Metoo a 5 ans. La parole a été libérée, écrit-on souvent. En réalité, elle circulait déjà. Elle a toujours circulé. Mais elle s’est imposée publiquement. Elle a révolutionné l’écoute. Vient le temps des actes. Sans ceux-ci, la présence des femmes et des minorités de genre en politique est menacée.

Tous les partis politiques prônent dans leur programme l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce compris en politique. Nos institutions, aux différents niveaux de pouvoir, poussées dans le dos par les mouvements féministes, ont mis en place des mécanismes de quotas pour tendre vers la parité. Mais celle-ci n’est que symbolique si elle se limite à la simple question du nombre de femmes présentes dans les assemblées et dans les institutions. Pour qu’elle soit effective, elle doit impérativement assurer un environnement et des comportements égalitaires.

Pourtant, trois femmes politiques sur quatre subissent au moins une fois une remarque ou une agression sexiste dans le cadre de leur engagement. Des chiffres qui ne laissent personne insensibles. Politiques, journalistes, citoyens s’émeuvent de ce milieu décidément dur, conflictuel, gangrené. Tout se corse, tout se crispe quand les statistiques prennent corps.

Depuis, Sihame Haddioui, pour éviter les réunions communes et la boule au ventre, a décidé de se mettre en retrait de la vie politique. Elle ne veut plus avoir peur et doit, seule, se protéger

En mai 2022, notre consoeur, Sihame Haddioui, échevine à Schaerbeek, a porté plainte contre l’un de ses collègues, Michel de Herde (Défi) pour sexisme et attentat à la pudeur. Une autre femme aurait plus récemment porté plainte pour tentative à la débauche sur mineur et faits de viol envers le même homme.

Depuis, Sihame Haddioui, pour éviter les réunions communes et la boule au ventre, a décidé de se mettre en retrait de la vie politique. Elle ne veut plus avoir peur et doit, seule, se protéger. Aucun cadre légal ne permet de gérer cette situation en prenant soin de la plaignante. Aujourd’hui, s’impose à elle un dilemme : ravaler sa douleur, sa colère et sa peur ou quitter le débat public. Se rejoue là une pièce bien trop connue : celle de l’inversion des rôles et de l’oppression de celles qui parlent et dénoncent.

A la solitude des plaignantes, opposons la solidarité. Sihame doit être soutenue. Assurons qu’une femme qui porte plainte pour une agression soit entendue et que, le temps de l’enquête, elle soit protégée. Nous avons à garantir à chacune et à chacun de pouvoir s’engager dans les mouvements politiques et dans les assemblées électives en toute sécurité. Nous avons à assurer aux électrices et aux électeurs que nous créons les conditions d’une démocratie accessible et respectueuse de toutes et tous. Nous avons à pratiquer l’égalité que nos lois consacrent. Nous avons à oeuvrer pour une parité effective en politique.

Sihame, nous t’entendons, et nous nous battrons à tes côtés pour que tu sièges à nouveau sur les bancs du Collège communal de Schaerbeek. Tu es à ta place. Nous sommes déterminées à ce que tu y restes.

Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo

Zakia Khattabi, ministre fédérale,

Bénédicte Linard, ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Sarah Schlitz, secrétaire d’Etat fédérale

Barbara Trachte, secrétaire d’Etat à la région de Bruxelles-Capitale

Saskia Bricmont, députée européenne

Séverine de Laveleye et Claire Hugon, députées fédérales

Margaux de Ré, députée bruxelloise et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Hélène Ryckmans, députée wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sénatrice

France Masai, sénatrice

Marie Lecocq, députée bruxelloise et coprésidente de la régionale Ecolo de Bruxelles

Caroline Saal et Hélène Wallemacq, pour le Groupe de Travail Parité d’Ecolo