Michel De Herde ne participera plus au conseil communal

L’échevin schaerbeekois Michel De Herde ne participera plus aux réunions du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil communal, jusqu’à ce que la justice ait fait la lumière sur les nouvelles inculpations révélées cette semaine. La demande vient du groupe « Liste du Bourgmestre », et a été acceptée par Michel De Herde, élu sur cette liste aux communales de 2018.

La bourgmestre ff Cécile Jodogne (DéFI) le communique mardi. Michel De Herde, tout en restant échevin, a déjà vu ses compétences retirées en novembre à la suite d’une première inculpation. Il avait lui-même demandé à être mis en congé de ses attributions, une mesure provisoire qui se voit prolongée. Il a accepté désormais de ne plus participer au Collège et au conseil communal, de ne plus avoir « de relation avec les services communaux » et d’être remplacé par un autre représentant « dans les organismes communaux dans lesquels il a été nommé », communique le cabinet de la bourgmestre ff mardi. Tout cela dans l’attente d’une décision de justice ou d’une levée des inculpations. L’annonce suit une réunion en urgence des échevins de la Liste du Bourgmestre.

« Michel De Herde reconnait la gravité de l’inculpation. Il continue à clamer son innocence, mais il comprend qu’il met en grande difficulté sa famille politique. (…) Il est indispensable d’avoir une position claire pour continuer à porter les dossiers de manière efficace et afin de permettre à l’administration de travailler dans un climat serein et de protéger toutes les personnes concernées », commente le cabinet de la bourgmestre.

Lundi, le parquet de Bruxelles avait confirmé que l’échevin a été récemment inculpé pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur mineur de plus de 16 ans et détention d’images pédopornographiques. Il était déjà inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes.