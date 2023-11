Port de signes convictionnels: la version amendée de la motion adoptée par Anderlecht après des débats houleux

La motion déposée par Ecolo-Groen visant à autoriser le port de signes convictionnels au sein de l’administration communale d’Anderlecht n’a pas été approuvée dans sa version initiale.

La motion déposée par Ecolo-Groen visant à autoriser le port de signes convictionnels au sein de l’administration communale d’Anderlecht n’a pas été approuvée dans sa version initiale, lors du conseil communal. Néanmoins, après des débats houleux, la version amendée du texte – proposée précédemment par le groupe PS-Vooruit-Engagés – a elle été approuvée.

Le MR avait demandé au bourgmestre de la commune d’Anderlecht de reporter la séance du conseil communal et de convoquer une conférence des chefs de groupe, à la suite des menaces dont plusieurs élus avainet fait l’objet.

« Manipulations communautaristes » d’Ecolo

Au centre de leur préoccupation: une motion déposée par Ecolo, visant à approuver le port de signes convictionnels dans l’administration, inscrite à l’ordre du jour de la séance.

Pour le MR, dans l’opposition communale, « à moins de 200 jours des élections, personne n’est dupe de la stratégie: Ecolo qui franchit une ligne dans l’ensauvagement du débat public, tente de gagner par les manipulations communautaristes ceux qu’ils ont perdus par leur bilan (Good Move et autres) ».

L'obsession communautariste d'Ecolo détruit méthodiquement notre modèle universaliste de société et crée un autoroute à l'extrême droite et aux islamistes. Il est temps d'arrêter cette folie qui disloque et antagonise les populations de notre pays.



Elus menacés

Des élus ont été « menacés – ndlr: notamment via les réseaux sociaux, a-t-on constaté par ailleurs – et leur intégrité physique est compromise. L’institution doit se tenir aux côtés de ses élus. Les considérations politiques doivent venir après la sécurité », ont justifié Mm. Van Goidsenhoven et Leisterh.

Selon ceux-ci, « vu que les conditions minimales d’un débat démocratique serein ne sont pas rencontrées, le MR demande à ses élus de ne pas se rendre au conseil communal. Aucun de nos élus n’est de la chair à canon pour ces manœuvres politiciennes ». Gaëtan Van Goidsenhoven a par ailleurs demandé au ministre des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI) d’intervenir pour garantir une sérénité des débats démocratiques et empêcher « ces dérapages électoralistes dangereux ».

Je ne suis pas sûr que tout le monde réalise bien la gravité de ce qui se passe.